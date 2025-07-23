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Премьер-министр распорядился принять срочные меры в связи с наводнением в провинции Нгеан

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал центральную провинцию Нгеан принять необходимые меры по ликвидации последствий наводнения, обеспечить безопасность местных жителей и важнейших объектов инфраструктуры, в частности плотины гидроэлектростанции Банве, учитывая тревожный приток воды в водохранилище гидроэлектростанции Банве.
  Наводнение в центральной провинции Нгеан. Фото: vietnamnet.vn  
В официальной депеше от 22 июля, направленной председателю Народного комитета провинции и руководителям ряда профильных министерств, директор Национального центра гидрометеорологических прогнозов сообщил, что циркуляция тропического шторма Вифа вызвала чрезвычайно сильные дожди в западной горной части Нгеан, и прогнозируется продолжение ливней в верхнем течении реки Кана территории Лаоса.

Паводковый приток в водохранилище гидроэлектростанции Банве находится на очень высоком уровне и составил 10 044 куб.м/с по состоянию на 10:45 22 июля, что превышает проектную пропускную способность водохранилища, составляющую 7 770 куб.м/с.

Уровень воды в верхнем течении водохранилища быстро повышается, что создает риск превышения нормального уровня воды к утру 23 июля. Кроме того, существует очень высокий риск внезапных наводнений, оползней на крутых склонах и вдоль рек и ручьев, а также сильных наводнений в низменных районах.

Поэтому премьер-министр потребовал от провинции активно разрабатывать планы реагирования, чтобы обеспечить безопасность местных жителей и быть готовыми эвакуировать их в худшем случае, не допуская пассивности.

Министрам сельского хозяйства и охраны окружающей среды, а также промышленности и торговли поручено внимательно следить за развитием ситуации с наводнениями и активно координировать с местными властями меры по предотвращению и борьбе с наводнениями, а также обеспечивать безопасность дамб, ирригационных водохранилищ и плотин гидроэлектростанций в соответствии с возложенными на них функциями, обязанностями и полномочиями.

Министерствам национальной обороны и общественной безопасности следует дать указание военному округу №4 и местным силам, дислоцированным в провинции, активно координировать с местными властями развертывание личного состава, транспортных средств, материалов и оборудования в ключевых уязвимых районах, подверженных риску инцидентов, связанных с инфраструктурой, внезапных наводнений, оползней и сильных наводнений, чтобы оперативно оказывайте поддержку местным властям и населению в ликвидации последствий наводнения, а также в спасательных работах, когда это необходимо.

Глава правительства также потребовал от министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды внимательно следить за ситуацией с наводнениями и осадками и активно сотрудничать с другими странами и международными партнерами для сбора дополнительных данных и повышения точности прогнозов осадков и притока воды в бассейне реки Ка, чтобы способствовать эффективному реагированию на наводнения и управлению ими.

Министру строительства поручено руководить реализацией мер по обеспечению безопасности дорожного движения и оказывать своевременную поддержку местным властям в устранении оползней и разрушений на ключевых транспортных маршрутах.

ВИА/ИЖВ

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