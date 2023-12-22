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Премьер-министр распорядился принять решительные меры для обеспечения безопасности дорожного движения для учеников
Однако он отметил, что в настоящее время ситуация с безопасностью дорожного движения остается сложной, что негативно сказывается на школьниках и дошкольниках. С начала этого года было зарегистрировано около 900 дорожно-транспортных происшествий с участием детей (в возрасте от 6 до 18 лет), в которых погибли 490 человек и 827 получили ранения.
Поэтому премьер-министр попросил принять более решительные меры по предотвращению и минимизации дорожно-транспортных происшествий, связанных с детьми.
Он призвал министерства, руководителей ведомств и правительственных учреждений, а также председателей народных комитетов провинций и городов центрального подчинения рассматривать обеспечение безопасности дорожного движения для детей как одну из своих ключевых задач, которую необходимо выполнять решительно, настойчиво, регулярно и непрерывно.
Перед министерствами, секторами и населенными пунками были поставлены конкретные задачи, в частности, Министерству образования и профессиональной подготовки (MoET) было предложено пересмотреть и дополнить учебные программы и содержание, касающиеся безопасности и порядка на дорогах для школьников и дошкольников, а также разработать для них свод правил цивилизованного дорожного движения.
MoET было приказано активизировать работу по популяризации правил дорожного движения среди учителей и учеников, а также сосредоточиться на подготовке преподавателей по вопросам безопасности дорожного движения.
Между тем, MoET было предложено поручить провинциальным и муниципальным департаментам образования и профессиональной подготовки совместно с соответствующими ведомствами установить камеры возле школ для мониторинга дорожной ситуации в этих районах, а также предоставить информацию о школьных автобусах уполномоченным ведомствам, чтобы убедиться, что все транспортные средства отвечают требованиям безопасности.
Министерству общественной безопасности было предложено координировать работу с сектором образования и профессиональной подготовки в целях распространения информации и обучения правилам дорожного движения в учебных заведениях, повышения эффективности управления дорожным движением и борьбы с нарушениями.
В частности, Министерству транспорта было поручено разработать механизмы и политику, направленные на поощрение школьников и дошкольников к поездкам на общественном транспорте и школьных автобусах, а также провести проверку соблюдения правил безопасности дорожного движения среди предприятий, занимающихся перевозкой школьников и дошкольников по контракту.
Народным комитетам провинций и городов центрального подчинения было предложено пересмотреть и реорганизовать дорожное движение в школьных районах, а также в районах с высоким риском дорожно-транспортных происшествий, модернизировать системы транспортной инфраструктуры в школьных районах и оказать поддержку школам в организации безопасных транспортных мероприятий для учеников.