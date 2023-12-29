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Премьер-министр распорядился принять оперативные меры по стабилизации внутреннего рынка золота
В целях развития рынка золота безопасным, здоровым, эффективным и устойчивым образом, премьер-министр призвал SBV внимательно следить за развитием мировых и внутренних цен на золото и оперативно принимать решения для стабилизации рынка золота.
Банку было предложено подготовить сценарии и планы реагирования на колебания мировых и внутренних цен на золото, используя при этом инструменты надлежащим, эффективным и своевременным образом, способствуя социально-экономическому развитию, обеспечивая макроэкономическую стабильность и избегая «озолочивания» экономики.
Глава правительства подчеркнул необходимость принятия эффективных мер по управлению и регулированию цен на золотые слитки в соответствии с рыночными принципами, что позволит сократить разрыв в мировых и внутренних ценах на золото.
В то же время необходимо усилить тщательную и всестороннюю проверку, изучение и надзор за рынком золота и деятельностью золотодобывающих предприятий и других заинтересованных сторон, выявляя лазейки и устраняя нарушения, подчеркнул премьер-министр.
Наряду с рассмотрением ситуации на внутреннем рынке и государственным управлением рынком, глава правительства также потребовал пересмотреть законодательную базу, касающуюся управления рынком золота, а также деятельности золотых слитков и ювелирных изделий.
В то же время крайне важно предоставлять официальную, открытую и прозрачную информацию о направлениях и политике управления финансовым, денежным, валютным и золотым рынками, укрепляя доверие населения к стоимости национальной валюты и создавая общественный консенсус, подчеркнул премьер-министр.
Лидер также приказал соответствующим ведомствам совместно с SBV незамедлительно принять меры по строгому пресечению нарушений, особенно контрабанды, манипуляций и спекуляций, обеспечив стабильный, прозрачный, безопасный, здоровый и эффективный внутренний рынок золота.