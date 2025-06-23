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Премьер-министр распорядился принять оперативные меры в отношении государственных ресурсов в условиях административной реструктуризации
Однако местные власти сообщают о трудностях, в том числе о проблемах с закупкой основных активов и оборудования, модернизацией офисных помещений и жилья для сотрудников, а также о неясных механизмах децентрализации и финансирования. Все это может привести к срыву деятельности вновь организованных агентств.
Чтобы противостоять этим препятствиям, премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил председателям народных комитетов провинций и городов центрального подчинения строго следовать указаниям Министерства финансов (МФ) по управлению государственными финансами и бюджетами, уделяя особое внимание предотвращению расточительства, неправомерных действий или коррупции.
Он призвал ускорить темпы цифровой трансформации, в частности, за счет инвестиций в передовую ИТ-инфраструктуру и системы обработки данных, а также бесперебойного распределения государственных активов, таких как офисные здания, транспортные средства и цифровое оборудование, для обеспечения бесперебойной работы. Крайне важно, чтобы предоставление государственных услуг и административных процедур гражданам и предприятиям оставалось незатронутым. Излишки государственного имущества, добавил он, должны управляться в соответствии с законом.
Лидер попросил рассмотреть возможность применения специальных процедур отбора подрядчиков для реконструкции и ремонта правительственных офисных зданий и жилья для чиновников и гражданских служащих провинциального и общинного уровня.
Местным органам власти, столкнувшимся с вопросами, выходящими за рамки их полномочий, было предписано обратиться за разъяснениями в Министерство финансов или доложить правительству или премьер-министру до 25 июня.
В депеше также были распределены конкретные обязанности между различными министерствами, ведомствами и правительственными учреждениями, а также канцелярией правительства.