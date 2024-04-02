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Премьер-министр распорядился принять меры против жары и засухи
По прогнозам специализированных агентств, средняя температура воздуха будет выше обычной, особенно в летние месяцы. Между тем, сезон паводков в северном регионе вряд ли наступит раньше, а уровень воды в крупных водохранилищах на реке Да может быть на 30-40% ниже среднего. Также надвигаются аномальная жара, засуха, нехватка воды, вторжения соленых вод, особенно в центральных и южных регионах.
Чтобы свести к минимуму воздействие на экономическую деятельность и жизнь людей, премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал от председателей народных комитетов провинций и городов центрального подчинения, министров и руководителей соответствующих ведомств внимательно следить за ситуацией, одновременно активизируя принятие своевременных и эффективных мер по борьбе со стихийными бедствиями и экстремальными погодными условиями, особенно во время аномальной жары, засухи и вторжения соленой воды.
Населенным пунктам было поручено выполнять указания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, других министерств и секторов.
В директиве глава правительства также поставил задачи перед соответствующими министерствами и агентствами средств массовой информации.