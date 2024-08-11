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Премьер-министр распорядился принять меры для содействия развитию юго-восточного региона

10 августа в Хошимине под председательством премьер-министра Фам Минь Тьиня состоялось четвертое заседание Координационного совета по юго-восточному региону, на котором были намечены пути стимулирования регионального развития.
  Четвертое заседание Координационного совета юго-восточного региона проходит в Хошимине 10 августа. Фото: ВИA  
За первые семь месяцев 2024 года юго-восточный регион продемонстрировал неплохой рост, но все же не оправдал ожиданий, связанных с его превращением в ключевой и ведущий экономический регион всей страны. Его экономический рост за этот период составил 5,58%, что ниже среднего показателя по стране и лишь выше, чем в Центральном нагорье, сообщил совет.

Между тем, доходы государственного бюджета региона составили 391 триллион донгов (почти 15,6 миллиарда долларов США), что составляет 38,1% от общего показателя по стране и занимает второе место после дельты Красной реки. Экспорт составил 59,2 млрд долларов США, что соответствует 31 % от общего объема зарубежных поставок и занимает второе место после дельты Красной реки. Среди шести экономических регионов на юго-востоке было зарегистрировано наибольшее количество компаний, открывших и возобновивших свою деятельность в период с января по июль - 58 246, что на 9,8% больше, чем в других регионах.

Что касается регионального генерального плана на 2021 - 2030 годы с перспективой до 2050 года, утвержденного премьер-министром 4 мая этого года, Министерство планирования и инвестиций разрабатывает план реализации генерального плана и собирает мнения соответствующих сторон для его совершенствования.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь, который также является председателем Координационного совета, отметил, что последние результаты социально-экономического развития продолжают отражать важную роль региона в качестве экономического локомотива Вьетнама и пионера в области реформ, творчества, динамизма и развития.

Все шесть населенных пунктов, а именно город Хошимин и провинции Бариа-Вунгтау, Биньзыонг, Биньфыок, Донгнай и Тайнинь, завершили разработку своих генеральных планов для подтверждения. Пять из шести генеральных планов были одобрены премьер-министром.

Признавая вклад региона в социально-экономическое развитие страны, глава правительства отметил, что он по-прежнему сталкивается с определенными недостатками, трудностями и проблемами.

В связи с этим он потребовал от министерств, отраслей и населенных пунктов приложить усилия для поддержания макроэкономической стабильности, стимулирования роста, сдерживания инфляции, обеспечения основных экономических балансов, а также контроля над государственными долгами и перерасходом бюджетных средств.

В частности, городу Хошимин необходимо быстро завершить разработку генерального плана, который должен быть представлен на утверждение правительства.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил их проанализировать узкие места в законодательстве и предложить поправки, особенно в Закон о государственных инвестициях, ускорить выделение государственных инвестиций, использовать государственные инвестиции для привлечения частных инвестиций, а также мобилизовать все ресурсы для инвестиций в развитие.

Важно стимулировать три традиционных фактора роста - инвестиции, экспорт и потребление - наряду с новыми, включая инновации, науку и технологии, зеленый переход, цифровую трансформацию и новые отрасли, такие как полупроводники, искусственный интеллект и облачные вычисления, продолжил он.

Он потребовал тесной координации между министерствами, отраслями и населенными пунктами для преодоления трудностей и содействия развитию. В частности, они должны способствовать выделению государственных инвестиций, эффективному применению Четвертой промышленной революции и подготовке высококачественных ресурсов.

Для обеспечения эффективной реализации Регионального генерального плана и максимального использования потенциала и преимуществ юго-восточного региона он потребовал от них качественно выполнить поставленные задачи и быстро завершить исследования региональных и межрегиональных проектов, в том числе по созданию международного финансового центра в городе Хошимин, центра свободной торговли в Бариа - Вунгтау, участка скоростной автомагистрали Север - Юг через регион, городских железнодорожных маршрутов в городе Хошимин и железнодорожного маршрута Бьенхоа - Вунгтау.

ИЖВ/ВИА

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