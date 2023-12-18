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Премьер-министр распорядился принять меры для обеспечения теплого и безопасного празднования Лунного Нового года
Премьер-министр попросил Министерство промышленности и торговли (MoIT) внимательно следить за рынком и проактивно направлять местные власти на подготовку поставок товаров первой необходимости, полностью и своевременно удовлетворяя спрос населения, что позволит избежать перебоев с поставками товаров и резкого роста цен.
Министерству также было приказано осуществлять программы по стабилизации внутреннего рынка и доставке вьетнамской продукции в сельские, отдаленные и островные районы, одновременно предписывая предприятиям сосредоточиться на поставках предметов первой необходимости и товаров с высоким спросом во время праздника, обеспечивая непрерывные и достаточные поставки товаров на рынок по разумным ценам.
В то же время премьер-министр подчеркнул необходимость обеспечить поставки электроэнергии и бензина до, во время и после праздника, не допуская дефицита энергии ни при каких обстоятельствах.
В соответствии с директивой, премьер-министр поручил Министерству финансов координировать работу с министерствами, секторами и населенными пунктами для тщательного контроля за динамикой цен и строгого рассмотрения нарушений, связанных с ценами, а также сотрудничать с уполномоченными органами для предотвращения и борьбы с контрабандами, торговыми махинациями и торговлей поддельными и некачественными товарами.
В то же время Министерству сельского хозяйства и развития сельских районов было поручено отслеживать погодные условия и разрабатывать планы реагирования на экстремальные погодные условия для обеспечения сельскохозяйственного производства, а также сотрудничать с Министерством внутренних дел для обеспечения достаточных запасов продовольствия и продуктов питания, а также безопасности пищевых продуктов.
В частности, премьер-министр обратился к Министерству труда, инвалидов войны и социального обеспечения (MoLISA) с просьбой оказать своевременную и надлежащую поддержку бенефициарам политики во время праздника, чтобы все люди смогли насладиться теплым Тетом.
MoLISA должно уделить внимание созданию оптимальных условий для работников индустриальных парков, зон экспортной переработки и экономических зон, чтобы они смогли вернуться домой на время отпуска, а после вернуться к работе; уделить особое внимание работникам, которые страдают от потери и сокращения доходов, а также безработицы в результате стихийных бедствий, эпидемий и сокращения бизнеса, потребовал премьер-министр.
Министерству транспорта было поручено усилить управление транспортом, чтобы удовлетворить растущий спрос на поездки людей во время праздника.
Кроме того, глава правительства подчеркнул необходимость применения министерствами, секторами и ведомствами решительных мер по предотвращению эпидемий, обеспечению безопасности политической, социальной и культурной деятельности, а также по обеспечению обороны и безопасности.