Премьер-министр распорядился приложить дополнительные усилия для борьбы с болезнями домашнего скота и птицы

Ветеринар в уезде Витхуй провинции Хаужанг проводит вакцинацию домашней птицы. Фото: ВИA



Необходимо проводить вакцинацию скота от болезней, обеспечивая скорейшую вакцинацию не менее 80% всего поголовья, подчеркнул он, потребовав своевременно и эффективно проводить вакцинацию против птичьего гриппа, бешенства, африканской чумы свиней, ящура и других заболеваний.



Глава правительства подчеркнул необходимость активизировать работу по распространению информации, чтобы повысить осведомленность и ответственность фермеров о риске эпидемий и мерах по их предотвращению и борьбе с ними. В своей депеше, направленной 16 июня руководителям провинций и городов центрального подчинения, а также ряда министерств, премьер-министр потребовал от председателей местных народных комитетов направить и мобилизовать законные ресурсы для полного преодоления вспышек заболеваний и предотвращения возникновения новых; проводить выбраковку зараженных или подозреваемых животных; активно осуществлять меры и политику поддержки пострадавших фермеров; оперативно выявлять, предотвращать и решительно бороться со случаями торговли и транспортировки больных животных, а также выбрасывать трупы животных, которые распространяют заболевания и загрязняют окружающую среду.Необходимо проводить вакцинацию скота от болезней, обеспечивая скорейшую вакцинацию не менее 80% всего поголовья, подчеркнул он, потребовав своевременно и эффективно проводить вакцинацию против птичьего гриппа, бешенства, африканской чумы свиней, ящура и других заболеваний.Глава правительства подчеркнул необходимость активизировать работу по распространению информации, чтобы повысить осведомленность и ответственность фермеров о риске эпидемий и мерах по их предотвращению и борьбе с ними.

Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов должно координировать свои действия с другими министерствами, секторами и местными органами власти, уделяя особое внимание руководству, направлению, поощрению и проверке мер по профилактике и борьбе с болезнями на местностях, а также внимательно следить за эпидемической ситуацией, чтобы обеспечить раннее обнаружение и предупреждение, а также тщательное реагирование на вспышки.

Министерство здравоохранения должно давать профессиональные и технические указания и рекомендации, усилить инспекцию и надзор за профилактикой и контролем заболеваний, передающихся от животных к человеку, а Министерство промышленности и торговли должно усилить управление рынком, заблаговременно выявлять и строго пресекать случаи транспортировки и торговли животными и продуктами неизвестного происхождения на рынке.



Согласно статистике, в этом году африканская чума свиней была зарегистрирована в 410 общинах 40 провинций и городов, где было выбраковано 17 400 животных, что на 53,74% больше, чем в прошлом году. Ящур был отмечен в 44 общинах 13 провинций и городах, бешенство - в 34 провинциях и городах, папулезный дерматит - в более чем 60 общинах девяти провинций, а птичий грипп A/H5N1 - в семи провинциях. Примечательно, что один человек умер от заражения вирусом птичьего гриппа A/H5N1, а другой был заражен вирусом птичьего гриппа A/H9N2.



