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Премьер-министр распорядился приложить дополнительные усилия для борьбы с болезнями домашнего скота и птицы
Необходимо проводить вакцинацию скота от болезней, обеспечивая скорейшую вакцинацию не менее 80% всего поголовья, подчеркнул он, потребовав своевременно и эффективно проводить вакцинацию против птичьего гриппа, бешенства, африканской чумы свиней, ящура и других заболеваний.
Глава правительства подчеркнул необходимость активизировать работу по распространению информации, чтобы повысить осведомленность и ответственность фермеров о риске эпидемий и мерах по их предотвращению и борьбе с ними.
Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов должно координировать свои действия с другими министерствами, секторами и местными органами власти, уделяя особое внимание руководству, направлению, поощрению и проверке мер по профилактике и борьбе с болезнями на местностях, а также внимательно следить за эпидемической ситуацией, чтобы обеспечить раннее обнаружение и предупреждение, а также тщательное реагирование на вспышки.
Министерство здравоохранения должно давать профессиональные и технические указания и рекомендации, усилить инспекцию и надзор за профилактикой и контролем заболеваний, передающихся от животных к человеку, а Министерство промышленности и торговли должно усилить управление рынком, заблаговременно выявлять и строго пресекать случаи транспортировки и торговли животными и продуктами неизвестного происхождения на рынке.
Согласно статистике, в этом году африканская чума свиней была зарегистрирована в 410 общинах 40 провинций и городов, где было выбраковано 17 400 животных, что на 53,74% больше, чем в прошлом году. Ящур был отмечен в 44 общинах 13 провинций и городах, бешенство - в 34 провинциях и городах, папулезный дерматит - в более чем 60 общинах девяти провинций, а птичий грипп A/H5N1 - в семи провинциях. Примечательно, что один человек умер от заражения вирусом птичьего гриппа A/H5N1, а другой был заражен вирусом птичьего гриппа A/H9N2.