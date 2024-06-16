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Премьер-министр распорядился обеспечить устойчивое развитие промышленности строительных материалов
Конференция прошла в онлайн-режиме с участием народных комитетов 32 провинций и городов по всей стране, связанных с промышленностью строительных материалов.
Выступая со вступительной речью, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что устойчивое развитие отраслей цемента, железа, стали и строительных материалов является одним из особо важных вопросов, которым придает большое внимание правительство. Правительство разработало разные курсы и политику, нацеленные на содействие развитию этих отраслей, чтобы отвечать потребностям в стране и экспорта.
Однако за последние годы из-за воздействий неблагоприятных факторов внутри страны и за рубежом, а также того, что рынок недвижимости еще не восстановился, производство цемента, железа, стали и строительных материалов сократилось.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что отрасль сталкивается с трудностями, связанными с ростом цен на топливо, нехваткой сырья для производства, давлением на защиту окружающей среды, а также проблемами в механизмах политики, рынках и финансовой ситуации.
По его словам, для того чтобы сектор устойчиво развивался, повышал эффективность и вносил важный вклад в социально-экономическое развитие, необходимо эффективно реализовать национальную стратегию развития строительных материалов на период 2021-2030 годов с перспективой до 2050 года и генеральный план по разведке, разработке, переработке и использованию минеральных ресурсов на период 2021-2030 годов с перспективой до 2050 года, а также ускорить темпы государственных инвестиций и инфраструктурных проектов, включая план строительства одного миллиона квартир социального жилья.
Он также отметил необходимость применения научно-технических и управленческих достижений, особенно четвертой промышленной революции, в производстве, повышения качества продукции и диверсификации высококачественной продукции с высокой экономической ценностью для удовлетворения потребностей строительства.
Конференция была организована для выявления причин, предложения соответствующих прорывных решений и содействия развитию всей области. Премьер-министр предложил участникам конференции извлечь уроки из опыта, чтобы предложить решения, механизмы, политику по стимулированию потребления строительных материалов, что позволит создать больше рабочих мест, увеличить совокупный спрос в стране и др.
По данным Министерства строительства, за последние 10 лет общий объем производства основных строительных материалов во Вьетнаме вырос примерно до 120 миллионов тонн цемента, 830 миллионов квадратных метров плитки, 26 миллионов керамических сантехнических изделий, 330 миллионов квадратных метров строительного стекла, 20 миллиардов обожженных глиняных кирпичей и 12 миллиардов необожженных кирпичей в год.
Качество вьетнамских строительных материалов соответствует международным стандартам. По уровню технологий, организации производства и бизнеса эта отрасль занимает одно из первых мест в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Общий годовой доход оценивается почти в 47 миллиардов долларов США, что составляет около 11 % национального ВВП.
Однако в последние годы промышленность строительных материалов страны столкнулась со многими трудностями, такими как снижение потребления и доходов, приводящее к стагнации производства и деловой активности, потере рабочих мест, что негативно сказывается на социально-экономическом развитии страны.