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Премьер-министр распорядился обеспечить макроэкономическую стабильность и контроль инфляции
Глава правительства отметил, что за 9 месяцев текущего года в сфере социально-экономического развития достигнуты важные результаты, выполнены 14 из 15 целевых показателей.
Индекс потребительских цен увеличился на 1,73% за рассматриваемый период и, как ожидается, вырастет почти на 4% за весь этот год. Рост в сельском хозяйстве достиг 2,99%, в промышленности и строительстве - 9,44%, а в сфере услуг - 10,57%. Стоимость экспорта-импорта превысила 558 млрд. долл. США, увеличившись на 15%, а положительное сальдо торгового баланса достигло 6,76 млрд. долл. США.
Внимание было уделено борьбе с пандемией COVID-19, стихийными бедствиями, коррупцией и негативными явлениями, способствующими укреплению доверия населения. Около 87 трлн. донгов (3,78 млрд. долл. США) помощи было предоставлено примерно 56 млн. человек, рабочих и более 730.000 работодателей, пострадавших от COVID-19.
На период до конца года премьер-министр распорядился приложить усилия для обеспечения макроэкономической стабильности, контроля над инфляцией, спросом и предложением, особенно на основные предметы первой необходимости для праздника Лунного Нового года.
Необходимо также приложить усилия для активного и гибкого регулирования процентных ставок, ускорения освоения государственных инвестиционных капиталов, реализации программы социально-экономического подъема и развития наряду с тремя национальными целевыми программами.
В следующем году намечено 15 ключевых социально-экономических и экологических целей, включая рост ВВП на уровне около 6,5%, индекс потребительских цен на уровне около 4,5%, общественную продуктивность на уровне 5-6%, уровень безработицы ниже 4% и сокращение многомерной бедности на 1-1,5%.
С этой целью правительство улучшает деловую среду, обеспечивает основные балансы экономики, повышает эффективность экономической реструктуризации в тандеме с обновлением модели роста, повышает качество, конкурентоспособность, самодостаточность и устойчивость экономики, одновременно совершенствуя слаженную и стратегическую инфраструктуру, особенно транспортную, цифровую и инфраструктуру реагирования на изменение климата.
Основное внимание будет уделяться качественной подготовке кадров и стимулированию стартапов и инноваций, обеспечению социального благосостояния и улучшению материальной и духовной жизни.
Правительство продолжит меры по повышению эффективности использования и управления земельными и природными ресурсами, защите окружающей среды и реагированию на изменение климата, повышению эффективности внешних связей и глобальной интеграции, а также дальнейшей информационно-коммуникационной работе для достижения общественного консенсуса.
Премьер-министр Тьинь сказал, что правительство надеется на прямые указания со стороны Центрального партийного комитета и его секретариата, Политбюро и генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга, а также поддержку со стороны НС, президента, Отечественного фронта Вьетнама, общественно-политических и массовых организаций, избирателей и жителей страны для выполнения задач на 2022 и 2023 годы, способствуя реализации задач социально-экономического развития на 2021-2025 гг., поставленных XIII всевьетнамским съездом партии.