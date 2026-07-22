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Премьер-министр распорядился незамедлительно провести расследование причин ДТП с возгоранием пассажирского автобуса в Донгнае, в результате которого погибли семь человек
Согласно докладу Управления дорожной полиции Министерства общественной безопасности Вьетнама, около 2 часов 00 минут 21 июля 2026 года на национальной автомагистрали 1A, на 1839-м километре, в районе деревни Хынгтхинь, общины Хынгтхинь, города Донгнай, произошло особо тяжёлое ДТП, сопровождавшееся возгоранием пассажирского автобуса с государственным регистрационным номером 50E-447.02, принадлежащего Компании с ограниченной ответственностью по торговле и перевозкам «Нам Лу» (провинция Кханьхоа). В результате ДТП погибли семь человек, еще многие получили ранения. По предварительным данным, причиной аварии стала сонливость водителя, из-за которой он потерял контроль над транспортным средством и совершил наезд на дорожный откос.
Сразу после получения информации о происшествии премьер-министр поручил передать слова поддержки пострадавшим и выразить глубокие соболезнования родственникам и семьям погибших. Одновременно он распорядился, чтобы руководство Народного комитета города Донгнай, а также силы общественной безопасности и медицинские службы незамедлительно прибыли на место происшествия для проведения работ по ликвидации последствий ДТП.
В целях своевременной ликвидации последствий указанного происшествия и недопущения аналогичных ДТП в дальнейшем премьер-министр потребовал, чтобы председатель Народного комитета города Донгнай дал указание компетентным органам и соответствующим подразделениям немедленно обеспечить все необходимые условия для оказания медицинской помощи пострадавшим, включая медикаменты и лечебные средства, с тем чтобы минимизировать человеческие и материальные потери; организовать посещение пострадавших, оказать им необходимую помощь и поддержку, а также выразить соболезнования и оказать содействие семьям погибших в результате данного ДТП.
Председателю Народного комитета города Донгнай также поручено проверить ход выполнения Срочной директивы № 48/CĐ-TTg от 17 июля 2026 года премьер-министра, касающейся реализации мер по обеспечению безопасности дорожного движения после особо тяжёлого ДТП на скоростной автомагистрали Фапван – Каузе – Каубо – Майшон – Национальная автомагистраль № 45 – Нгишон, произошедшего на территории общины Тьыонгзыонг, города Ханой. По результатам проверки необходимо рассмотреть вопрос об ответственности соответствующих коллективов и должностных лиц в случае несвоевременного исполнения указаний премьер-министра, если это привело к возникновению указанного происшествия по аналогичным причинам.
Совместно с Народным комитетом провинции Кханьхоа председателю Народного комитета города Донгнай поручено организовать проверку соблюдения требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере автомобильных перевозок, со стороны организации, осуществляющей деятельность по автомобильным перевозкам, владельца транспортного средства и водителя пассажирского автобуса, ставшего участником указанного ДТП.
Председателю Народного комитета провинции Кханьхоа поручено дать указание провести всестороннюю проверку соблюдения требований законодательства в сфере автомобильных перевозок организацией, осуществляющей деятельность по автомобильным перевозкам, владельцем транспортного средства и водителем, причастными к указанному происшествию, уделив особое внимание проверке технического состояния и безопасности транспортного средства, соблюдения водителем установленного режима непрерывного управления транспортным средством, организации патрулирования и контроля, а также выявления и пресечения нарушений на автомобильных дорогах местного значения. В отношении всех выявленных нарушений должны быть приняты строгие меры ответственности в соответствии с законодательством.
Министерству общественной безопасности Вьетнама поручено дать указание органам общественной безопасности центрального и местного уровней незамедлительно провести расследование причин ДТП, с тем чтобы в строгом соответствии с законодательством привлечь к ответственности водителя, владельца транспортного средства и организацию, осуществляющую деятельность по автомобильным перевозкам, если в ходе расследования будет установлена их ответственность за указанное происшествие.
Министрам общественной безопасности и строительства поручено продолжить выполнение поручений премьер-министра, изложенных в Срочной директиве № 48/CĐ-TTg, уделив особое внимание усилению государственного контроля в сфере пассажирских и крупнотоннажных грузовых перевозок, прежде всего за транспортными средствами, осуществляющими перевозки в ночное время. Одновременно предписано применять предусмотренные законодательством строгие меры в отношении организаций и лиц, допускающих нарушения, с целью предотвращения подобных дорожно-транспортных происшествий.