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НОВОСТИ

Премьер-министр распорядился активизировать усилия по обеспечению информационной безопасности

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал официальную депешу с просьбой к министерствам, секторам и населенным пунктам приложить усилия для обеспечения информационной безопасности, учитывая участившиеся в последнее время кибератаки, особенно с применением программ-вымогателей. В документе глава правительства подчеркнул, что поскольку многие информационные системы, предоставляющие онлайн-услуги для обслуживания населения и бизнеса, имеют большой масштаб и оказывают большое влияние на общество, им необходимо уделять должное внимание, чтобы они могли обеспечить информационную безопасность на самом высоком уровне.

Он попросил министров, руководителей министерств и правительственных учреждений, председателей народных комитетов провинций и городов центрального подчинения, а также представителей бизнеса нести ответственность перед законом и премьер-министром, если находящиеся в их ведении информационные системы не обеспечивают информационную безопасность, допуская серьезные инциденты.

Им было настоятельно рекомендовано провести общий обзор и оценку ситуации с обеспечением безопасности информационных систем в соответствии с указаниями Министерства информации и коммуникаций и направить результаты в министерство до 30 апреля 2024 года.

Министр информации и коммуникаций должен был проинструктировать агентства СМИ и прессы о координации действий с министерствами, секторами и местными органами власти с целью активизации распространения законов, связанных с информационной безопасностью, и повышения осведомленности общественности об обеспечении информационной безопасности.

Министерствам общественной безопасности и национальной обороны было предложено усилить обеспечение информационной безопасности в соответствии с возложенными на них функциями и задачами и в областях, находящихся в их ведении, а также координировать с Министерством информации и коммуникаций организацию проверок и рассмотрение любых связанных с этим нарушений.

Министерствам, отраслям и населенным пунктам следует активно сотрудничать с министерствами информации и коммуникаций, общественной безопасности и национальной обороны, чтобы направить организации и предприятия, предоставляющие онлайн-услуги, на усиление обеспечения информационной безопасности и полное соблюдение законодательных норм по этому вопросу.

ВИА/ИЖВ

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