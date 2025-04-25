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Премьер-министр распорядился активизировать усилия по обеспечению безопасности и порядка во время предстоящего праздника

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 24 апреля призвал министерства, отрасли и местные органы власти принять решительные и согласованные меры для обеспечения безопасности и порядка во время предстоящего праздника 50-й годовщины Освобождения Юга и воссоединения страны с 30 апреля по 4 мая.
  Люди фотографируются во время празднования Дня воссоединения страны. Фото: ВИA  
В своей недавно подписанной депеше премьер-министр подчеркнул, что в рамках празднования этой годовщины по всей стране будет проведен широкий спектр важных мероприятий с участием иностранных делегаций и сил. В то же время партия и государство проводят реформы и реструктуризацию организационного аппарата, а также строят двухуровневую модель местных администраций.

Враждебные силы могут воспользоваться этими событиями, чтобы выступить против партии и государства и расколоть великий блок национального единства. Кроме того, возрастает спрос на поездки, посещение родственников и пользование услугами, что создает сложные риски для безопасности, общественного порядка и безопасности, преступных посягательств, социальных бедствий, пожаро- и взрывобезопасности.
Премьер-министр обратился к министерствам, отраслям и населенным пунктам с просьбой развернуть силы и средства для регулярного несения службы и эффективного и существенного выполнения указаний Премьер-министра по обеспечению безопасности, порядка, пожаротушения и профилактики.

От Министерства общественной безопасности требовалось не оставаться пассивным или застигнутым врасплох при любых обстоятельствах; обеспечивать абсолютную безопасность ключевых объектов и проектов, а также важных политических, социально-экономических и культурных событий в стране, мероприятий партийных и государственных лидеров и международных делегаций; усилить контроль за ключевыми маршрутами, районов и субъектов для оперативного выявления и предотвращения террористической и диверсионной деятельности; иметь наготове планы реагирования на сложные инциденты, связанные с безопасностью, общественным порядком и безопасностью; а также организовать разумный транспортный поток в местах массового скопления людей и на въездах в крупные города.

Также было предложено направить силы и средства на борьбу и пресечение всех видов преступлений, искоренить социальные пороки, особенно преступления с использованием высоких технологий, азартные игры и незаконное употребление наркотиков, чтобы обеспечить мирную и счастливую жизнь для народа.

Необходимо уделять должное внимание распространению, руководству и проверке соблюдения правил пожарной безопасности и профилактики, особенно на рискованных объектах, где собираются большие толпы туристов для участия в памятных мероприятиях, а также в многоквартирных, индивидуальных многоэтажных домах, арендных учреждениях и домах, совмещенных с производственной и коммерческой деятельностью.
Министерству национальной обороны было поручено организовать разведку, мониторинг и изучение ситуации в киберпространстве; оперативно принимать меры реагирования на действия, затрагивающие национальную оборону и безопасность; а также усилить патрулирование и строгий контроль за пограничными районами для оперативного выявления, предотвращения и строгого пресечения незаконного въезда и выезда.

Глава правительства также призвал Министерство культуры, спорта и туризма в координации с Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию и работе с народными массами поручить информационным агентствам и СМИ активизировать распространение информации о навыках, знаниях и законах, необходимых для обеспечения безопасности, порядка, пожаротушения и профилактики, а также социального порядка и безопасности. Ему также было поручено тесно сотрудничать с Министерством общественной безопасности для активного выявления и предотвращения распространения опасной информации, которая разделяет великий блок национального единства в киберпространстве.

В то же время Народные комитеты городов и провинций центрального подчинения должны были поручить функциональным ведомствам и подразделениям разобраться в ситуации, заблаговременно разработать планы реагирования и решительно не допустить осложнений в сфере безопасности и порядка; разработать и реализовать планы и стратегии по обеспечению безопасности и порядка.

ВИА/ИЖВ

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