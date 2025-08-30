Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Премьер-министр: Разработка набора стандартов и нормативов по высокоскоростной железной дороге отстаёт от требований

30 августа Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл совещание Постоянного правительства для продолжения продвижения реализации проекта высокоскоростной железной дороги на оси Север – Юг и линии Лаокай – Ханой – Хайфон.
  Заключительное слово на заседании Премьер-министра Фам Минь Тьиня. Фото: ВИА  
В совещании приняли участие члены Политбюро, секретари ЦК, члены ЦК КПВ, заместители Премьер-министра, руководители министерств, ведомств и органов при Правительстве.

На совещании руководители министерств и ведомств доложили и высказали мнения о ходе реализации, а также о трудностях, препятствиях и проблемах, возникающих при реализации проектов высокоскоростной железной дороги на оси Север – Юг и линии Лаокай – Ханой – Хайфон. Подводя итоги совещания, Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил министерства, ведомства и местные органы за активное участие и выполнение возложенных задач.

Однако, по словам Премьер-министра, разработка, принятие и обнародование набора стандартов, нормативов, процедур и правил по высокоскоростной железной дороге всё ещё задерживается, несмотря на то что премьер-министр издал 4 уведомления с инструкциями по этому вопросу.

В этой связи Премьер-министр потребовал, чтобы Министерство науки и технологий во главе с Министерством строительства и другими ведомствами и органами, исходя из законодательства Вьетнама, международной практики и стандартов ISO, в срочном порядке завершило набор национальных стандартов и нормативов на основе изучения, заимствования и внедрения международных стандартов и нормативов; обнародовало их в пределах своей компетенции, а если превышает полномочия – доложило в вышестоящие органы.

Премьер-министр подчеркнул, что резолюцией Национального собрания о политике инвестиций в строительство железнодорожной линии Лаокай – Ханой – Хайфон уже разрешено проектирование со скоростью до 160 км/ч. Поэтому органы должны изучить и предложить наиболее подходящие и эффективные технологии, а также разработать стандарты и нормативы в соответствии с выбранной технологией.

Аналогичным образом в отношении проекта высокоскоростной железной дороги Север – Юг, где решением ЦК, Политбюро и резолюцией Национального собрания установлена проектная скорость 350 км/ч, Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал от органов изучить и выбрать наиболее подходящие и эффективные технологии, разработать стандарты и нормативы.

Он также потребовал, чтобы органы обнародовали указанные стандарты и нормативы для применения в проектах, реализации инвестиций, привлечении инвестиций по форме государственных инвестиций, ГЧП и других законных источников финансирования; как можно скорее завершили разработку стандартов и нормативов для оперативного продвижения дальнейших этапов работы.

ВИА/ИЖВ

