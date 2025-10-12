НОВОСТИ
Премьер-министр: Развитие социального жилья должно осуществляться в любых местах, где у граждан есть потребность
Участники заседания отметили, что предложение на рынке социального жилья по-прежнему ограничено; отсутствуют стабильные и долгосрочные программы льготного финансирования как для застройщиков, так и для граждан, желающих приобрести социальное жильё. Текущие цены на социальное жильё остаются недоступными для большинства населения; качество выделенных земельных участков под строительство социального жилья в целом неудовлетворительное. Многие проекты реализуются с опозданием, а отдельные застройщики, выбранные для их осуществления, не обладают достаточными финансовыми возможностями и опытом.
Делегаты обсудили меры по увеличению предложения коммерческого и, особенно, социального жилья по доступным ценам; снижению инвестиционных и производственных издержек для уменьшения стоимости жилья; совершенствованию политики предотвращения спекуляций, «замораживания» и искусственного завышения цен; расширению кредитной поддержки строительства социального жилья; а также вопросы создания платформ для сделок с недвижимостью.
Делегаты предложили провинциям выделять земельные участки под строительство социального жилья, сокращать расходы на освобождение территорий, снижать входные издержки, упрощать и ускорять инвестиционные процедуры, улучшать доступ к кредитным ресурсам. Эксперты и учёные рекомендовали провести всестороннюю оценку реальных потребностей в социальном жилье, создать Центр сделок с недвижимостью и правами на землю, а также ускорить формирование Национального жилищного фонда.
Выступая с заключительным словом, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что развитие социального жилья — это не только строительство многоэтажных домов в городах, но и обеспечение жильём всех граждан, которые имеют право на покупку или аренду социального жилья, вне зависимости от места проживания. Социальное жильё может быть не только многоэтажным, но и малоэтажным, соответствующим конкретным условиям, рельефу и особенностям каждого региона.
Глава правительства поручил Министерству строительства совместно с другими министерствами и ведомствами продолжить совершенствование нормативно-правовой базы, сосредоточив внимание на устранении трудностей и препятствий, связанных с развитием рынка недвижимости в целом и социального жилья в частности.
Премьер-министр потребовал от провинций и городов обеспечить долгосрочное и устойчивое планирование и выделение земельных участков под строительство социального жилья, не нарушая генеральных планов и обеспечивая необходимую инфраструктуру. Необходимо мобилизовать и диверсифицировать источники финансирования — государственную поддержку, кредитные ресурсы, выпуск облигаций, частные инвестиции — и максимально использовать возможности фискальной и денежно-кредитной политики для развития социального жилья. При этом следует обеспечивать сбалансированное развитие рынка — от жилья премиум-класса до жилья для граждан со средним и низким доходом, с равномерным обеспечением инфраструктуры.
Глава правительства потребовал решительно продвигать административную реформу, сокращать бюрократические процедуры для снижения издержек, усиливать децентрализацию и распределение полномочий, одновременно обеспечивая ресурсами и повышая эффективность исполнения на местах. Провинции должны активно разрабатывать собственные меры, соответствующие общей политике Центрального правительства и местным условиям. Предприятиям рекомендуется оптимизировать расходы и сокращать ненужные затраты, чтобы снизить себестоимость жилья и повысить его доступность для граждан, руководствуясь принципом «гармония интересов — разделение рисков».
Премьер-министр поручил продолжить совершенствование технологий, информационных систем и баз данных, а также нормативов, регулирующих деятельность посредников и функционирование платформ сделок с недвижимостью.
Он также поручил Министерству строительства совместно с другими ведомствами ускорить подготовку и представление на утверждение детального Постановления о Национальном жилищном фонде и предложить модель Центра сделок с недвижимостью и правами на землю, создаваемого государством. Премьер-министр подчеркнул необходимость разработки всеобъемлющей, гибкой и инклюзивной политики, охватывающей, в частности, категорию государственных служащих, на которых повлияло упорядочение организационной структуры, с предоставлением им льготных условий аренды и аренды с выкупом; активно устранять препятствия, связанные с вопросами землепользования и административными процедурами в пределах своей компетенции; разрабатывать гибкую, удобную, справедливую и соответствующую действительности политику аренды и аренды с последующим выкупом жилья. Премьер-министр потребовал расширить и сделать более гибкой систему категорий граждан, имеющих право на получение социального жилья, при этом предусмотреть льготные и субсидированные механизмы, особенно для жителей отдалённых и труднодоступных районов.
Провинции должны создать механизмы надзора, активно устранять проблемы, связанные с землепользованием и административными процедурами в пределах своих полномочий, а также формировать гибкую, справедливую, удобную систему аренды и аренды с выкупом жилья, и соответствие реальным условиям. Премьер-министр подчеркнул необходимость расширения круга лиц, имеющих право на получение социального жилья, особенно жителей отдалённых районов, для которых следует предусмотреть льготы и субсидии.
Он также поручил Госбанку Вьетнама ускорить реализацию программы льготного кредитования объёмом 145 трлн донгов для строительства социального жилья и жилья для рабочих, обеспечивая более удобный и доступный порядок получения кредитов при сохранении контроля, а также ограничить предоставление спекулятивных кредитов на рынке недвижимости.