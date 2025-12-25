Премьер-министр: развитие оборонной промышленности в направлении современности, высоких технологий и двойного назначения

В совещании приняли участие член Политбюро, Министр обороны, генерал Фан Ван Зянг, а также министры и руководители министерств: обороны, науки и технологий, финансов, юстиции, иностранных дел, промышленности и торговли, внутренних дел, Канцелярии Правительства, Госбанка Вьетнама.

Выступая с заключительным словом, Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил и отметил Министерство обороны, которое под руководством и указаниями ЦК КПВ, Политбюро и Центральной военной комиссии успешно выполнило задачи 2025 года, обеспечило развитие оборонной промышленности, оснащение видов и родов войск современными вооружениями, техникой и техническими средствами в направлении прямого перехода к современному уровню.

Премьер-министр подчеркнул необходимость повышения потенциала исследований, прогнозирования и оценки обстановки, качественного консультирования Партии и Государства при выработке правильных военных и оборонных установок и стратегий, отвечающих задачам защиты Отечества как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе; своевременного и успешного реагирования на любые ситуации, недопущения пассивности и внезапности; продолжения скоординированной, синхронной и эффективной реализации Резолюции 8-го Пленума ЦК XIII созыва о Стратегии защиты Отечества в новой обстановке; выполнения задач, предусмотренных Программой работы на 2026 год Политбюро, Секретариата ЦК, Правительства и Премьер-министра.

Общий вид рабочего совещания Премьер-министра с руководством Минобороны по вопросам развития оборонной промышленности (Фото: ВИА)

В 2026 году вся армия сосредоточится на выполнении задачи строительства революционной, регулярной, элитной и современной армии; продолжит глубокое изучение и строгое выполнение установок и указаний ЦК по партийному строительству и исправлению; гибко, содержательно и эффективно развернёт мероприятия в сфере оборонной дипломатии; будет развивать принципы самостоятельности, самодостаточности и опоры на собственные силы при выполнении задач в области оборонной промышленности, тылового и технического обеспечения.

Подчеркнув необходимость дальнейшего развития оборонной промышленности, создания современных вооружений и средств военной техники на основе высоких технологий, а также продукции двойного назначения, используемой как для оборонных, так и для гражданских целей, Премьер-министр потребовал продолжать эффективную реализацию Резолюции Политбюро № 57-NQ/TW, а также резолюций Правительства и Центральной военной комиссии по развитию науки, технологий и оборонной промышленности; мобилизовать все сектора экономики, включая частный сектор, к участию в развитии оборонной промышленности, прежде всего в сфере базовых и ключевых технологий.

Премьер-министр предложил устранить институциональные и политико-правовые «узкие места», разблокировать финансовые ресурсы, предусмотреть льготы и приоритеты для привлечения талантливых кадров и уделить особое внимание подготовке человеческих ресурсов, а также продолжить ускорение выполнения неотложных и приоритетных задач и активизировать международное сотрудничество в сфере оборонной промышленности.