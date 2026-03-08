Премьер-министр: Развивать вокруг аэропорта Зябинь умную, цивилизованную и современную экосистему

Премьер-министр Фам Минь Тьинь воодушевил и поставил задачи перед подразделениями, участвующими в строительстве проекта Международного аэропорта Зябинь (Фото: ВИА)

В поездке его сопровождали генерал Лыонг Там Куанг, член Политбюро ЦК КПВ, министр общественной безопасности, а также руководители министерств, ведомств, центральных органов и представители руководства провинции Бакнинь и города Ханоя.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и правительственная делегация осмотрели строительные площадки Международного аэропорта Зябинь, посетили и поддержали группы, задействованные на строительстве, а также ознакомились с ходом возведения зоны переселения, предназначенной для реализации проекта аэропорта Зябинь, и строительством дороги, соединяющей аэропорт со столицей Ханоем.

Проект Международного аэропорта Зябинь реализуется на территориях общин Зябинь, Лыонгтай, Нянтханг и Ламтхао провинции Бакнинь. Общая площадь используемой земли составляет около 1 884,93 га. Общий объём инвестиций в проект оценивается примерно в 196,378 трлн донгов, из которых на первый этап приходится более 141,2 трлн донгов.

Аэропорт будет построен по техническим стандартам категории 4F и войдёт в число десяти ведущих пятизвёздочных аэропортов мира. К 2030 году Международный аэропорт Зябинь сможет обслуживать 30 млн пассажиров и 1,6 млн тонн грузов в год; к 2050 году — 50 млн пассажиров и 2,5 млн тонн грузов ежегодно. В ближайшей перспективе, в период 2025–2027 годов, планируется завершить строительство необходимых объектов для обслуживания саммита АТЭС 2027 года.

Посетив строительную площадку VIP-терминала и диспетчерской вышки управления воздушным движением аэропорта Зябинь, Премьер-министр вручил подарки рабочим и высоко оценил усилия Министерства общественной безопасности, министерств и ведомств, провинции Бакнинь, а также инвесторов и подрядчиков в реализации проекта.

Глава правительства потребовал от инвесторов и подрядчиков ускорить темпы работ, обеспечивая при этом высокое качество строительства; возводить объекты на современном уровне с соблюдением технических и эстетических требований; одновременно планировать развитие прилегающих к аэропорту территорий для формирования авиационной экономики, логистики и сервисных услуг, связанных с аэропортом. Провинции Бакнинь поручено активно завершить освобождение земель на оставшихся участках и как можно скорее передать площадки инвесторам.

Премьер-министр и делегация также осмотрели строительство зоны переселения, предназначенной для проекта Международного аэропорта Зябинь. Эта зона занимает площадь более 341 га и расположена на территориях общин Донгкыу, Зябинь, Лыонгтай и Чунгтьинь провинции Бакнинь. Её расчётная численность населения составит почти 52 тыс. человек. Общий объём инвестиций в проект составляет 21,291 трлн донгов, а сроки реализации рассчитаны на период 2025–2032 годов.

Строительная площадка проекта Международного аэропорта Зябинь (Фото: ВИА)

Посетив и вручив подарки инженерам и рабочим, занятым на строительстве зоны переселения Зябинь, Премьер-министр потребовал создать современный, зелёный, чистый и благоустроенный жилой район с полной и синхронной инфраструктурой, включая транспортные дороги, системы электроснабжения и водоснабжения, мобильную связь, интернет, объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, религиозной жизни, парки и зелёные насаждения. Одновременно необходимо создавать рабочие места и источники дохода для населения, чтобы люди получили новое жильё и более благополучную жизнь по сравнению с прежним местом проживания.

В тот же день утром Премьер-министр Фам Минь Тьинь также проинспектировал строительство дороги, соединяющей Международный аэропорт Зябинь со столицей Ханоем. Общая протяжённость трассы составляет 41,316 км, а общий объём инвестиций достигает около 83 трлн донгов. Дорога начинается в районе аэропорта Зябинь (провинция Бакнинь) и заканчивается в районе Зялам (Ханой), соединяясь с автомагистралями Ханой – Лангшон, Ханой – Тхайнгуен и с третьей кольцевой дорогой Ханоя.

После инспекции и встреч с группами, работающими на строительных площадках, Премьер-министр провёл рабочее совещание с руководителями министерств, ведомств и местных органов власти по вопросам реализации проектов, уделив особое внимание устранению трудностей и препятствий для ускорения их реализации.

На совещании Премьер-министр отметил, что строительство Международного аэропорта Зябинь и формирование связанной с ним экосистемы откроют новое пространство для развития провинции Бакнинь и столицы Ханоя, а также обеспечат связь с Хайфоном и Куангнинем. Это позволит сформировать современную транспортную сеть в регионе дельты Красной реки, укрепить связи с провинциями юго-западного Китая и расширить международные связи через морские пути. Всё это будет способствовать социально-экономическому развитию и повышению уровня жизни населения.

Согласившись с предложениями и рекомендациями провинции Бакнинь и города Ханоя, Премьер-министр поручил двум местным властям ускорить реализацию транспортных проектов и развитие экосистемы аэропорта в соответствии с графиком строительства Международного аэропорта, чтобы после его ввода в эксплуатацию вся система функционировала синхронно, прежде всего для обслуживания Недели саммита АТЭС 2027 года.

Премьер-министр также поручил министерствам, ведомствам и местным органам власти конкретные задачи, связанные с освобождением земель, строительством соединительных дорог, обеспечением строительными материалами, созданием свободной торговой зоны нового поколения, а также обеспечением электроснабжения, водоснабжения и телекоммуникаций для удовлетворения потребностей развития района Международного аэропорта Зябинь.

В завершение Премьер-министр потребовал от министерств, ведомств, провинции Бакнинь и города Ханоя срочно приступить к выполнению поставленных задач. В случае возникновения трудностей и препятствий они должны обобщать их и докладывать Правительству и Премьер-министру для своевременного решения.