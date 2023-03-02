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Премьер-министр: Просьба к Франции создать благоприятные условия для вьетнамского экспорта

Во второй половине дня 1 марта в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял г-на Оливье Бехта, министра, отвечающего за внешнюю торговлю, экономическую привлекательность и французов за границей, по случаю его визита во Вьетнам.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает г-на Оливье Бехта, министра внешней торговли Франции. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь передал приветствия генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ и лично премьер-министра высокопоставленным руководителям Франции, выразил желание вскоре встретить президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Элизабет Борн во Вьетнаме с визитом в 2023 году по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Премьер-министр подтвердил, что правительство Вьетнама всегда придает большое значение стратегическому партнерству с Францией, поблагодарив правительство и народ Франции за предоставление 5,5 млн доз вакцин для поддержки Вьетнама в борьбе с пандемией COVID-19. Премьер-министр выразил удовлетворение всесторонним развитием вьетнамско-французских отношений и выразил уверенность, что визит во Вьетнам министра Оливье Бехта будет способствовать дальнейшему углублению стратегического партнерства между двумя странами, особенно в области торговли и инвестиций.

Обе стороны признали важные достижения в сотрудничестве, в частности, двусторонняя торговля продолжала активно расти, достигнув 5,3 млрд долларов США в 2022 году, что на 10% больше, чем в 2021 году.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Франции создать благоприятные условия для доступа вьетнамских товаров, особенно вьетнамских сельскохозяйственных и водных продуктов, на французский рынок. Он надеется, что обе стороны продолжат тесное сотрудничество, используя большие возможности Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом для расширения двусторонней торговли.

Премьер-министр предложил Франции в ближайшее время ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA), чтобы способствовать равным и взаимовыгодным инвестиционным отношениям между двумя странами, способствовать тому, чтобы Европейская комиссия (ЕК) вскоре сняла желтую карточку ННН для вьетнамских морепродуктов, отвечая интересам потребителей Франции и ЕС и обеспечивая средства к существованию сотен тысяч рыбаков.

Соглашаясь с тем, что потенциал экономического сотрудничества между двумя странами по-прежнему очень велик, министр Оливье Бехт подтвердил, что он будет продолжать развивать сотрудничество с Вьетнамом в областях, в которых Франция имеет сильные стороны, таких как реагирование на изменение климата и инфраструктура, городской транспорт, здравоохранение, энергетика, авиация, электронное правительство…

Министр Оливье Бехт высоко оценил роль вьетнамской общины во Франции, считая ее важным мостом между двумя странами. Министр подтвердил, что французское правительство будет продолжать создавать благоприятные условия для проживания и работы вьетнамцев во Франции.

Обе стороны обменялись взглядами на ситуацию в Восточном море, подчеркнув важность поддержания мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и пролета в Восточном море, разрешения споров мирными средствами на основе международного права, в частности, Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. (ЮНКЛОС).

ВИА/ИЖВ

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