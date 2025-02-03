НОВОСТИ
Премьер-министр просит ускорить реализацию проектов скоростных автомагистралей в Каобанге, Лангшоне
Проект, запущенный в начале 2024 года, должен быть открыт для движения в 2025 году и завершен в 2026 году, что позволит сократить время в пути между Ханоем и Каобангом до 3,5 часов с 6-7 часов в настоящее время. На данный момент выполнено около 13,52% контракта, что на 0,54% быстрее, чем ожидалось.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь проинспектировал строительство участка скоростной автомагистрали в уезде Куангхоа, туннеля Донгкхе в уезде Тхатьан и участка в общине Дыксуан в уезде Тхатьан провинции Каобанг.
Выражая новогодние пожелания и приветствуя усилия тех, кто круглосуточно работает на стройке, даже во время праздника Лунного Нового года (Тэт), он попросил соответствующие органы власти и подразделения приложить больше усилий для дальнейшего ускорения проекта, чтобы завершить его в срок и к 31 декабря 2025 года соединить все скоростные дороги от Каобанга до самой южной провинции Камау, что послужит развитию страны в новую эру.
Позже глава правительства посетил общину Хоангфонг уезда Каолок провинции Лангшон, чтобы проверить проект скоростной дороги Хыунги - Чиланг и подбодрить рабочих.
Проект протяженностью 59,87 км, реализуемый в формате BOT, имеет общий объем поэтапных инвестиций более 11 триллионов донгов. Движение по нему начнется в 2025 году, а завершится в следующем году. В настоящее время отставание от графика составляет 5,87%.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал дальнейшей мобилизации рабочей силы и техники, использования научно-технических достижений, повышения производительности труда, обеспечения безопасности труда, а также обеспечения прогресса, качества и гигиены окружающей среды в ходе реализации проекта.
Во второй половине того же дня премьер-министр Фам Минь Тьинь вместе с руководителями различных министерств, ведомств, провинций Лангшон и Каобанг, а также инвесторами и подрядчиками работал над устранением препятствий, мешающих реализации скоростной автомагистрали Донгданг (Лангшон) - Чалинь (Каобанг) и скоростной автомагистрали Хыунги - Чиланг в провинции Лангшон.
На встрече местные руководители, инвесторы и подрядчики сообщили о некоторых трудностях, связанных с расчисткой участка, выделением капитала, а также о проблемах, связанных с созданием пунктов взимания платы и остановок для отдыха вдоль скоростных дорог. Они также предложили построить дороги, соединяющие эти скоростные магистрали, чтобы обеспечить их эффективность.
Подчеркивая экономическое, социальное, оборонное значение проектов, премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил министерствам, ведомствам, местным властям и инвесторам подготовить необходимые документы для представления правительству в феврале 2025 года в духе «гармонизации выгод, разделения рисков» и «баланса интересов народа, бизнеса и государства».
Он призвал провинции Каобанг и Лангшон мобилизовать всю политическую систему для эффективной расчистки территорий, обеспечить достаточное количество материалов для проектов, привлечь массовые организации, полицию и вооруженные силы к поддержке подрядчиков на строительных площадках.
Он также обратился к инвесторам и подрядчикам с просьбой применять современные технологии и инновационные методы строительства для повышения производительности труда, обеспечения безопасности труда, соблюдения графиков строительства и стандартов качества. «Целью остается завершение строительства всей скоростной трассы от Каобанга до самой южной провинции Камау к концу 2025 года», - отметил он.
Что касается проекта скоростной автомагистрали Донгданг - Чалинь, то лидер страны поручил провинции Каобанг и соответствующим министерствам наряду со строительством первого этапа срочно приступить к реализации второго, особенно на тех участках, где условия благоприятны.
Премьер-министр согласился инвестировать в строительство 13-километрового участка, соединяющего скоростную трассу Донгданг - Чалинь с пограничным пунктом Талунг в провинции Каобанг, а также дороги, соединяющей скоростную трассу Донгданг - Чалинь с городом Каобанг. Он также призвал развивать дороги, соединяющие Донгданг - Чалинь с другими пограничными заставами.
Что касается скоростной дороги Хыунги - Чиланг, он попросил банки организовать и выделить кредиты в соответствии с инструкциями и обязался обслуживать проект. Он также согласился построить скоростную дорогу, соединяющую скоростную магистраль Хыунги - Чиланг с пограничным пунктом Тантхань, а также модернизировать национальную дорогу 1B в провинции Лангшон.
Премьер-министр поручил изучить маршруты, соединяющие скоростные дороги с экономическими зонами, аэропортами, морскими портами, пограничными заставами, промышленными зонами, районами обслуживания и городскими центрами.
Вечером премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил и вручил подарки пограничникам и другим компетентным силам, дежурившим на пограничной заставе Тантхань в Лангшоне.
Он высоко оценил усилия военнослужащих по выполнению своих обязанностей во время праздника Тэт. Он подчеркнул необходимость продолжения усилий по созданию «умных» пограничных пунктов пропуска и поддержанию мира, дружбы, стабильности, сотрудничества и развития на границе с Китаем.
Силы должны расширять обмены с китайскими коллегами, способствуя увеличению обменов между людьми и экономических связей в 2025 году, когда будет отмечаться 75-я годовщина дипломатических отношений между Вьетнамом и Китаем, принося ощутимую пользу обеим странам и их народам, подчеркнул лидер.