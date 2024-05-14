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Премьер-министр просит усилить меры по борьбе с электронными сигаретами и нагретым табаком
В целях усиления профилактики и борьбы с вредом от употребления электронных сигарет и нагретого табака он попросил Министерство здравоохранения усилить популяризацию и просвещение о вредных последствиях употребления электронных сигарет и нагретого табака в обществе, а также предложить решения для более эффективного управления этими продуктами.
Он поручил Министерству финансов поручить таможенным органам строго проверять и контролировать транспортировку контрабандных электронных сигарет и нагретого табака через пограничные пункты и зоны таможенного контроля, а также создать специализированные проекты по борьбе с курением для борьбы с контрабандой электронных сигарет и нагретого табака.
Пограничным войскам было поручено усилить патрулирование границы с целью выявления незаконной торговли, хранения и транспортировки контрабандных электронных сигарет и нагретого табака.
В то же время Министерству общественной безопасности было предложено направить свои силы на все уровни для проведения рейдов по выявлению групп и группировок, занимающихся незаконной торговлей и подмешиванием запрещенных веществ в растворы для электронных сигарет, с целью привлечения их к ответственности.
Премьер-министр призвал Министерство промышленности и торговли принять меры по усилению контроля над внутренним рынком и строго рассматривать случаи незаконной торговли, хранения и транспортировки электронных сигарет и нагретого табака.
Министерству информации и коммуникаций, Министерству здравоохранения, Министерству образования и профессиональной подготовки, Вьетнамскому телевидению, радио «Голос Вьетнама», Вьетнамскому информационному агентству, а также Народным комитетам центральных провинций и городов было предложено поручить агентствам печати и СМИ усилить информирование о вредном воздействии электронных сигарет и нагретого табака.
Премьер-министр Фас Минь Тьинь также попросил Национальный руководящий комитет по борьбе с контрабандой, контрафактной продукцией и торговым мошенничеством (Национальный руководящий комитет 389) поручить своим филиалам в министерствах, секторах и населенных пунктах проверить выполнение данной депеши.
В то же время местным властям было предложено регулярно проводить проверки по предотвращению и контролю за электронными сигаретами и вейпом и строго бороться с соответствующими нарушениями.
Заместителю премьер-министра Чан Хомг Ха поручено руководить реализацией данного документа.