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Премьер-министр просит Кантхо обеспечить всем людям счастливый Тэт

Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил власти города Кантхо пересмотреть список семей, которые болеют или находятся в трудном положении, и оказать помощь, чтобы обеспечить всем счастливый, здоровый, безопасный и значимый Лунный Новый год, и не оставить никого без Тэт.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь посещает город Кантхо 4 февраля (Фото: ВИA)  
Премьер-министр посетил город в дельте Меконга 4 февраля и вручил подарки на Тэт (Лунный Новый год) 650 бедным домохозяйствам, семьям льготной категории и работникам, оказавшимся в трудных обстоятельствах.

По данным местных властей, к концу января город передал 73.902 подарка общей стоимостью более 74 миллиардов донгов (более 3 миллионов долларов США) рабочим и малоимущим семьям.

Похвалив Кантхо за его социально-экономическое развитие и заботу о местных жителях во время лунного Нового года, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что вся политическая система, включая партийные комитеты всех уровней и другие местные органы власти, объединила усилия, чтобы обратить внимание на мероприятия по уходу за детьми, особенно в отдаленных районах, на границах и островах, для семей льготной категории, бедных домохозяйств, работников, бездомных пожилых людей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по всей стране.

Направляя новогодние пожелания местным властям города Кантхо, он выразил надежду, что партийная организация, администрация, комитет Отечественного фронта, общественно-политические организации и политическая система города Кантхо будут продолжать хорошо проводить политику и законы партии и государства, в которых экономическое развитие является центром, партийное строительство - ключом, а культурное развитие - духовной основой.

Местным властям было предложено рассматривать национальную оборону и безопасность как важную и постоянную задачу, а также лучше работать над обеспечением социальной безопасности, повышением материального и психологического благосостояния людей.

Премьер-министр потребовал от городских властей мобилизовать силы реагирования для обеспечения безопасности во время празднования Нового года по лунному календарю, хорошо регулировать дорожное движение, пресекать употребление алкоголя, азартные игры и другие социальные пороки.

Местным властям было приказано обеспечить своевременное медицинское обследование и лечение заболевших.

По этому случаю Вьетнамская нефтегазовая группа выделила 10 млрд донгов 200 семьям в городе Кантхо для замены временных и ветхих домов.

В тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил и вручил подарки семьям 105-летнего солдата времен восстания Ле Ван Лая (Ба Буонга) в квартале Буй Хыу Нгиа и тяжелораненого ветерана Лам Тхи Мыой, 88 лет, в квартале Бинь Тхуй.

Выразив глубокую благодарность ветеранам, глава правительства подтвердил, что партия, государство и народ всегда помнят о жертвах и большом вкладе тех, кто участвовал в революции во имя национального освобождения, строительства и защиты страны.

ВИА/ИЖВ

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