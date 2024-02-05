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Премьер-министр просит Кантхо обеспечить всем людям счастливый Тэт
По данным местных властей, к концу января город передал 73.902 подарка общей стоимостью более 74 миллиардов донгов (более 3 миллионов долларов США) рабочим и малоимущим семьям.
Похвалив Кантхо за его социально-экономическое развитие и заботу о местных жителях во время лунного Нового года, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что вся политическая система, включая партийные комитеты всех уровней и другие местные органы власти, объединила усилия, чтобы обратить внимание на мероприятия по уходу за детьми, особенно в отдаленных районах, на границах и островах, для семей льготной категории, бедных домохозяйств, работников, бездомных пожилых людей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по всей стране.
Направляя новогодние пожелания местным властям города Кантхо, он выразил надежду, что партийная организация, администрация, комитет Отечественного фронта, общественно-политические организации и политическая система города Кантхо будут продолжать хорошо проводить политику и законы партии и государства, в которых экономическое развитие является центром, партийное строительство - ключом, а культурное развитие - духовной основой.
Местным властям было предложено рассматривать национальную оборону и безопасность как важную и постоянную задачу, а также лучше работать над обеспечением социальной безопасности, повышением материального и психологического благосостояния людей.
Премьер-министр потребовал от городских властей мобилизовать силы реагирования для обеспечения безопасности во время празднования Нового года по лунному календарю, хорошо регулировать дорожное движение, пресекать употребление алкоголя, азартные игры и другие социальные пороки.
Местным властям было приказано обеспечить своевременное медицинское обследование и лечение заболевших.
По этому случаю Вьетнамская нефтегазовая группа выделила 10 млрд донгов 200 семьям в городе Кантхо для замены временных и ветхих домов.
В тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил и вручил подарки семьям 105-летнего солдата времен восстания Ле Ван Лая (Ба Буонга) в квартале Буй Хыу Нгиа и тяжелораненого ветерана Лам Тхи Мыой, 88 лет, в квартале Бинь Тхуй.
Выразив глубокую благодарность ветеранам, глава правительства подтвердил, что партия, государство и народ всегда помнят о жертвах и большом вкладе тех, кто участвовал в революции во имя национального освобождения, строительства и защиты страны.