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Премьер-министр просит властей сосредоточиться на лечении людей с отравлениями в провинции Виньфук
В целях дальнейшего продвижения и эффективного внедрения решений по предотвращению пищевых отравлений, в официальной депеше № 50/CD-TTg премьер-министр обратился к Народному комитету провинции Виньфук с просьбой поручить местным соответствующим ведомствам сосредоточиться на лечении людей, пострадавших от пищевого отравления, провести проверку и выяснить причины отравления, а также принять меры по урегулированию ситуации в соответствии с правилами.
Народным комитетам провинций и городов центрального подчинения по всей стране было предложено продолжать строго выполнять задачи и решения, указанные премьер-министром в официальной депеше № 44/CD-TTg от 3 мая 2024 года.
Премьер-министр также поручил Министерству здравоохранения продолжать внимательно следить за ситуацией, направлять применение соответствующих мер по предотвращению и ликвидации пищевых отравлений и в случае необходимости оперативно оказывать поддержку местным властям в ликвидации последствий пищевых отравлений