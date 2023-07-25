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НОВОСТИ

Премьер-министр просит ВИА и KPL усилить сотрудничество и взаимную поддержку

В то же время ВИА надеется, что KPL продолжит поддерживать постоянных репортеров ВИА в Лаосе, а также репортеров и редакторов, которые будут отправлены в Лаос для освещения важных событий в 2024 году, когда Лаос возьмет на себя роль председателя АСЕАН.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает генерального директора KPL Хамфея Филафа. Фото: Зыонг Жанг/ВИА   
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил уверенность, что Вьетнамское информационное агентство (ВИА) и Лаосское информационное агентство (KPL) будут эффективно выполнять свои соглашения о сотрудничестве, сохранят свою роль ведущих информационных агентств Вьетнама и Лаоса, тем самым способствуя укреплению прекрасных отношений, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя странами.

Во время приема в Ханое 24 июля генерального директора KPL Хамфея Филафа премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал традиционную дружбу и сотрудничество между двумя информационными агентствами на протяжении последних пяти десятилетий.

Он предложил обеим сторонам продолжать выполнять важную задачу по предоставлению достоверной, официальной и своевременной информации для своих СМИ, распространять политики и руководящих принципов двух стран, особенно большой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом среди международных друзей, и помогать друг другу бороться с фальшивыми новостями, неправильными взглядами и враждебными действиями против революционного дела каждой страны и дружбы между двумя Партиями, странами и народами.

По его словам, правительство Вьетнама поддерживает обмен делегациями для обмена профессиональным опытом в эпоху цифровых технологий и содействует программам сотрудничества между ВИА и KPL в области обучения, инвестирования в технологическое оборудование и развития мультимедийных коммуникаций.

Он особо отметил необходимость того, чтобы обе стороны продолжали поддерживать друг друга в обучении кадров в области медиа, технологий и иностранных языков.

Поскольку Лаос возьмет на себя роль председателя АСЕАН в следующем году, он попросил ВИА и KPL разработать подробные планы и эффективно выполнять соглашения. Он отметил, что вопросы, не входящие в их компетенцию, должны быть вынесены на рассмотрение правительства и соответствующих органов.

Хамфея Филафа, со своей стороны, проинформировал об успешных переговорах с генеральным директором ВИА Ву Вьет Чангом и о деятельности его делегации во Вьетнаме.

Он настроен на тесное сотрудничество с ВИА в соответствии с просьбой премьер-министра.

Во время переговоров с генеральным директором KPL утром того же дня генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг поблагодарила KPL за эффективную поддержку издания Иллюстрированного журнала Вьетнам материала в Лаосе, что позволило донести его до большего числа лаосских городов, провинций и читателей.

Она предложила, чтобы оба агентства расширили распространение информации во всех областях, чтобы еще больше укрепить отношения между Вьетнамом и Лаосом.

В то же время ВИА надеется, что KPL продолжит поддерживать постоянных репортеров ВИА в Лаосе, а также репортеров и редакторов, которые будут отправлены в Лаос для освещения важных событий в 2024 году, когда Лаос возьмет на себя роль председателя АСЕАН.

В настоящее время Star Telecom, совместное предприятие вьетнамской военной компании Viettel и Lao Asia Telecom, запрашивает разрешение на получение сигналов от телеканала ВИА VNews для трансляции на LaoTV. ВИА желает получить поддержку KPL для этого проекта, тем самым способствуя предоставлению официальной информации на вьетнамском языке вьетнамскому сообществу в Лаосе, сказал руководитель ВИА.

По этому случаю Хамфея Филафа пригласил Ву Вьет Чанг посетить Лаос в следующем году. Он предложил обеим сторонам сотрудничать в области знаний, технологий и новых форм медиа. В 2024 году, когда Лаос возьмет на себя роль председателя АСЕАН, ему важна поддержка ВИА для освещения событий.

Стороны также подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в новой ситуации.

Во время рабочего совещания с властями центральной провинции Тханьхоа 21 июля Хамфея Филафа также выразил надежду на дальнейшее развитие связей между Тханьхоа и лаосской провинцией Хуапхан, основанной в 1967 году.

ВИА/ИЖВ

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