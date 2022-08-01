Премьер-министр просит активизировать усилия по стабилизации цен

31 июля премьер-министр Фам Минь Тьинь направил министрам, руководителям ведомств на уровне министерств и председателям народных комитетов центральных провинций и городов послание с просьбой активизировать усилия по управлению ценами на товары и услуги первой необходимости.

Им также было предложено продолжать выполнять указания главы Руководящего комитета по управлению ценами, внимательно следить за развитием рынка и принимать своевременные меры для обеспечения внутреннего баланса спроса и предложения, стабилизации цен и предотвращения нехватки товаров и спекуляций, которые могут привести к необоснованному росту цен.

Министру транспорта было предложено сотрудничать с руководителями населенных пунктов для рассмотрения вопроса о корректировке цен на товары и услуги, на которые непосредственно влияют цены на бензин, такие как транспорт и логистика.

Премьер-министр попросил контролировать применение цен предприятиями для предоставления подходящих управленческих и стабилизационных решений, усилить контроль за выполнением закона о ценах и связанных с ним правил, а также строго наказывать нарушения.

Что касается цен на продукты питания и продовольствие, министру сельского хозяйства и развития сельских районов было поручено согласовать с министром промышленности и торговли оценку производства и регулирования товаров для внутреннего потребления между регионами и местностями, а также спрос на экспорт для стабилизации рыночных цен.

Премьер-министр попросил провести переоценку системы распределения свинины, чтобы сделать ее более простой и эффективной, обеспечив тем самым разумные цены.

В отношении цен на строительные материалы министру природных ресурсов и окружающей среды, министру строительства и руководителям районов было предложено эффективно управлять поставками и урегулированием спекуляции товарами. Министерству строительства было поручено регулярно обновлять цены на строительные материалы и объявлять цены в более короткие сроки.

Руководителям населенных пунктов было предложено выявлять случаи злоупотребления туристическими пиками и колебаниями цен на бензин для необоснованного повышения цен на проезд и услуги по размещению.

Премьер-министр также дал указания по управлению ценами на учебники и гибкому использованию фонда стабилизации цен на бензин для разумного управления внутренними ценами на бензин.

Министерству финансов было поручено работать с соответствующими министерствами и ведомствами, чтобы дать прогноз рыночных цен и обновить подробные сценарии управления ценами на оставшуюся часть года, тем самым поддержав правительство и премьер-министра в поиске мер для реализации цели по сдерживанию инфляции в 4% на этот год.