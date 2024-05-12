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Премьер-министр проинспектировал транспортную инфраструктуру и проекты по борьбе с изменением климата в Кантхо
Строительство скоростной автомагистрали началось в июне 2023 года, и ожидается, что она будет открыта для движения в 2027 году.
Подчеркнув важность проекта для дельты Меконга и Кантхо, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил усилия четырех населенных пунктов, Министерства транспорта и соответствующих подразделений, поблагодарив местных жителей за то, что они отказались от своих жилых помещений и средств к существованию, чтобы освободить место для реализации проекта.
Он попросил руководителей Кантхо напрямую встретиться с теми домохозяйствами, которые еще не переселились, чтобы рассказать о выгодах, которые принесет этот проект стране, региону, городу и каждому человеку. Он потребовал, чтобы местные власти завершили расчистку участка в мае, обеспечив при этом права и законные интересы людей.
Премьер-министр призвал ведомства, инвесторов, подрядчиков, инженеров и рабочих продолжать усилия по ускорению проекта и обеспечению его качества, технических и эстетических стандартов, безопасности труда и гигиены окружающей среды, а также предотвращению коррупции и негативных явлений.
В условиях сложной эрозии в дельте Меконга премьер-министр Фам Минь Тьинь рассмотрел проект строительства противоэрозионной насыпи на реке Чанок в уезде Биньтхуй. В проект вложено более 272,4 млрд донгов, его общая протяженность составляет почти 2 км. Он был начат в июле 2023 года и должен быть завершен в конце 2024 года.
Он также заслушал доклад местных руководителей о предлагаемом проекте по предотвращению наводнений и эрозии, повышению адаптации к изменению климата и улучшению городского ландшафта в Кантхо. Город предложил реализовать этот проект на площади почти 2 800 га в период с 2024 по 2030 год и инвестировать в него более 4,5 триллионов донгов.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал от соответствующих сторон гарантировать прогресс, качество, технические и эстетические стандарты, безопасность труда и экологическую гигиену проекта противоэрозионной насыпи на реке Чанок.
В то же время он дал принципиальное согласие на реализацию проекта по предотвращению наводнений и эрозии, повышению адаптивности к изменению климата и улучшению городского ландшафта в Кантхо. Он поручил муниципальному народному комитету согласовать с Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов и соответствующими ведомствами оценку возможного воздействия проекта и разработать наиболее целесообразный план его реализации, чтобы представить его на рассмотрение.