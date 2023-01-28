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Премьер-министр проинспектировал строительство кольцевой дороги №4 в столичном районе Ханоя
Длина дороги составляет около 112,8 км, из них около 58,2 км в Ханое, почти 19,3 км в Хынгйене и около 35,3 км в Бакнине.
Общий объем инвестиций в проект составляет более 85,8 трлн. донгов (3,73 млрд. долл. США), из которых более 28,1 трлн. донгов поступит из государственного бюджета, более 28,19 трлн. донгов - из местного бюджета, а оставшаяся часть - от предприятия «строительство-эксплуатация-передача» (BOT).
Строительство дороги началось в 2022 году и в основном должно быть завершено в 2026 году. Ввод дороги в эксплуатацию намечен на 2027 год.
В целом, пункты проекта выполняются в соответствии с графиком, включая расчистку площадки, технико-экономическое обоснование и отчеты об оценке воздействия на окружающую среду.
Премьер-министр Тьинь попросил правительственную канцелярию сотрудничать с заинтересованными министерствами и ведомствами для решения проблем, с которыми сталкивается проект, под руководством заместителя премьер-министра Чан Хонг Ха.
Он подчеркнул, что проект откроет новое пространство для развития столицы. Это снизит плотность населения и транспортные заторы в центральной части города и постепенно изменит экономическую структуру района вдоль дороги.
Дорога также укрепит связь и создаст мотивацию и прорывы в социально-экономическом развитии Ханоя и соседних районов.