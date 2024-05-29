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Премьер-министр проинспектировал ряд ключевых социально-экономических объектов и инфраструктурных проектов в Ниньбине
Выступая на встрече премьер-министр назвал компанию Doveco успешной и эффективной моделью преобразования из государственного хозяйства в акционерное общество. Этот успех подчеркивает правильность политики партии и законов государства, подчеркнул он.
Глава правительства призвал компанию продолжать развивать свой бренд, диверсифицировать продукцию, цепочки поставок и рынки, а также расширять сырьевые зоны за счет региональных связей. Он также рекомендовал инвестировать в науку и технологии, инновации, развитие на основе экологически чистых и циркулярных технологий, а также улучшить благосостояние и социальное обеспечение работников.
Правительство сосредоточило усилия на реализации трех стратегических прорывов, направленных на создание благоприятных механизмов, бесперебойной инфраструктуры и разумного управления для содействия развитию таких предприятий, как Doveco, заявил Фам Минь Тьинь.
Осматривая проект строительства местной дороги с востока на запад и вручая подарки строителям, премьер-министр подчеркнул, что это крупнейший межрегиональный транспортный проект в провинции, который создаст новые возможности для развития Ниньбиня.
Глава правительства обратился к подразделениям с просьбой обеспечить контроль за ходом работ, повысить качество проекта, обеспечить санитарное состояние окружающей среды и позаботиться о средствах к существованию тех, кто пострадал от проекта. Он также призвал Ниньбинь и близлежащие провинции изучить возможность строительства соединительных маршрутов с дорогой для развития социально-экономических и туристических связей.
Дорога длиной более 22,9 км проходит через уезды Кимшон, Йенмо, Тамдиеп и Ньокуан и соединяется с восточным участком скоростной автомагистрали Север-Юг. Проект с общим объемом инвестиций более 1,9 трлн донгов (76 млн долларов США), финансируемый из центрального и провинциального бюджетов, охватывает более 189 га земли и затрагивает 991 домохозяйство, включая 136, требующих переселения. Реализация проекта запланирована на период с 2022 по 2026 год.
К настоящему времени в рамках проекта завершены все работы по расчистке участков и строительству большинства основных компонентов. Ожидается, что он будет полностью завершен и введен в эксплуатацию к концу 2024 года, что сократит сроки строительства примерно на два года.