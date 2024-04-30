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Премьер-министр проинспектировал проекты строительства скоростных автомагистралей в центральном регионе
Высоко оценив дух инженеров и рабочих на строительных площадках, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил стороны, участвующие в проектах, привлечь весь персонал и оборудование, чтобы построить дороги в соответствии с графиком, гарантируя прогресс, качество, эстетическую ценность, безопасность труда и защиту окружающей среды.
Кроме того, необходимо усилить контроль и надзор, своевременно предотвращать коррупцию и негативные явления, заботиться о жизни рабочих и обеспечить людям, перемещенным для обслуживания проектов, лучшее или, по крайней мере, равное качество жизни по сравнению с их прежним местом жительства, отметил он.
В частности, он добавил, что министерства, отрасли и местные органы власти должны тесно координировать свои действия для устранения узких мест, обеспечения разумного управления и эксплуатации транспорта, а также строительства зон отдыха и вспомогательных объектов, соответствующих стандартам.
Участок скоростной автомагистрали Ванфонг - Нячанг общей протяженностью 83,35 км проходит по территории четырех уездов провинции Кханьхоа. В его строительство было вложено более 11,8 трлн донгов (465,6 млн долларов США), оно началось в январе 2023 года и должно быть завершено в декабре 2025 года.
Участок Читхань - Ванфонг протяженностью 48,05 км проходит через пять уездов провинции Фуйен. Общий объем инвестиций составляет более 10,73 трлн донгов. Реализация этого подпроекта началась в январе 2023 года и должна завершиться в декабре 2025 года.
Участок Хоайньон - Куйньон протяженностью 70,1 км пересекает шесть уездов провинции Биньдинь, и в него вложено 12,4 триллиона донгов. Работы на этом участке начались в январе 2023 года и должны быть завершены 30 сентября 2025 года.
Между тем, первый этап проекта скоростной автомагистрали Кханьхоа - Буонматхуот имеет общую протяженность 117,5 км, в том числе около 32,7 км через Кханьхоа и 84,8 км через провинцию Даклак на Центральном нагорье. Проект, состоящий из трех подпроектов, должен быть завершен в 2026 году, а полностью введен в эксплуатацию в 2027 году.
Протяженность скоростной автомагистрали Север - Юг от пограничного пункта Хыунги в северной провинции Лангшон до города Намкан в самой южной провинции Камау составляет 2 064 км, из которых 1 226 км уже завершены и открыты для движения.
Помимо этого маршрута, по всей стране строится множество межрегиональных скоростных дорог. Вьетнам планирует построить 3 000 км скоростных автомагистрали к 2025 году и 5 000 км к 2030 году./.Ханой 29 апреля (ВИА)—
29 апреля премьер-министр Фам Минь Тьинь проинспектировал реализацию некоторых проектов скоростных автомагистралей в центральных провинциях Кханьхоа, Фуйен и Биньдинь.
Глава правительства и официальные лица осмотрели некоторые подпроекты восточного крыла скоростной магистрали Север - Юг, а именно Ванфонг - Нячанг, Читхань - Ванфонг, Хоайньон - Куйньон, а также проект скоростной магистрали Кханьхоа - Буонматхуот.
Высоко оценив дух инженеров и рабочих на строительных площадках, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил стороны, участвующие в проектах, привлечь весь персонал и оборудование, чтобы построить дороги в соответствии с графиком, гарантируя прогресс, качество, эстетическую ценность, безопасность труда и защиту окружающей среды.
Кроме того, необходимо усилить контроль и надзор, своевременно предотвращать коррупцию и негативные явления, заботиться о жизни рабочих и обеспечить людям, перемещенным для обслуживания проектов, лучшее или, по крайней мере, равное качество жизни по сравнению с их прежним местом жительства, отметил он.
В частности, он добавил, что министерства, отрасли и местные органы власти должны тесно координировать свои действия для устранения узких мест, обеспечения разумного управления и эксплуатации транспорта, а также строительства зон отдыха и вспомогательных объектов, соответствующих стандартам.
Участок скоростной автомагистрали Ванфонг - Нячанг общей протяженностью 83,35 км проходит по территории четырех уездов провинции Кханьхоа. В его строительство было вложено более 11,8 трлн донгов (465,6 млн долларов США), оно началось в январе 2023 года и должно быть завершено в декабре 2025 года.
Участок Читхань - Ванфонг протяженностью 48,05 км проходит через пять уездов провинции Фуйен. Общий объем инвестиций составляет более 10,73 трлн донгов. Реализация этого подпроекта началась в январе 2023 года и должна завершиться в декабре 2025 года.
Участок Хоайньон - Куйньон протяженностью 70,1 км пересекает шесть уездов провинции Биньдинь, и в него вложено 12,4 триллиона донгов. Работы на этом участке начались в январе 2023 года и должны быть завершены 30 сентября 2025 года.
Между тем, первый этап проекта скоростной автомагистрали Кханьхоа - Буонматхуот имеет общую протяженность 117,5 км, в том числе около 32,7 км через Кханьхоа и 84,8 км через провинцию Даклак на Центральном нагорье. Проект, состоящий из трех подпроектов, должен быть завершен в 2026 году, а полностью введен в эксплуатацию в 2027 году.
Протяженность скоростной автомагистрали Север - Юг от пограничного пункта Хыунги в северной провинции Лангшон до города Намкан в самой южной провинции Камау составляет 2 064 км, из которых 1 226 км уже завершены и открыты для движения.
Помимо этого маршрута, по всей стране строится множество межрегиональных скоростных дорог. Вьетнам планирует построить 3 000 км скоростных автомагистрали к 2025 году и 5 000 км к 2030 году.