Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр проинспектировал проекты строительства скоростных автомагистралей в центральном регионе

29 апреля премьер-министр Фам Минь Тьинь проинспектировал реализацию некоторых проектов скоростных автомагистралей в центральных провинциях Кханьхоа, Фуйен и Биньдинь.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь беседует с рабочим на строительной площадке проекта скоростной автомагистрали Ванфонг - Нячанг 29 апреля. Фото: ВИA  
Глава правительства и официальные лица осмотрели некоторые подпроекты восточного крыла скоростной магистрали Север - Юг, а именно Ванфонг - Нячанг, Читхань - Ванфонг, Хоайньон - Куйньон, а также проект скоростной магистрали Кханьхоа - Буонматхуот.

Высоко оценив дух инженеров и рабочих на строительных площадках, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил стороны, участвующие в проектах, привлечь весь персонал и оборудование, чтобы построить дороги в соответствии с графиком, гарантируя прогресс, качество, эстетическую ценность, безопасность труда и защиту окружающей среды.

Кроме того, необходимо усилить контроль и надзор, своевременно предотвращать коррупцию и негативные явления, заботиться о жизни рабочих и обеспечить людям, перемещенным для обслуживания проектов, лучшее или, по крайней мере, равное качество жизни по сравнению с их прежним местом жительства, отметил он.

В частности, он добавил, что министерства, отрасли и местные органы власти должны тесно координировать свои действия для устранения узких мест, обеспечения разумного управления и эксплуатации транспорта, а также строительства зон отдыха и вспомогательных объектов, соответствующих стандартам.

Участок скоростной автомагистрали Ванфонг - Нячанг общей протяженностью 83,35 км проходит по территории четырех уездов провинции Кханьхоа. В его строительство было вложено более 11,8 трлн донгов (465,6 млн долларов США), оно началось в январе 2023 года и должно быть завершено в декабре 2025 года.

Участок Читхань - Ванфонг протяженностью 48,05 км проходит через пять уездов провинции Фуйен. Общий объем инвестиций составляет более 10,73 трлн донгов. Реализация этого подпроекта началась в январе 2023 года и должна завершиться в декабре 2025 года.

Участок Хоайньон - Куйньон протяженностью 70,1 км пересекает шесть уездов провинции Биньдинь, и в него вложено 12,4 триллиона донгов. Работы на этом участке начались в январе 2023 года и должны быть завершены 30 сентября 2025 года.

Между тем, первый этап проекта скоростной автомагистрали Кханьхоа - Буонматхуот имеет общую протяженность 117,5 км, в том числе около 32,7 км через Кханьхоа и 84,8 км через провинцию Даклак на Центральном нагорье. Проект, состоящий из трех подпроектов, должен быть завершен в 2026 году, а полностью введен в эксплуатацию в 2027 году.

Протяженность скоростной автомагистрали Север - Юг от пограничного пункта Хыунги в северной провинции Лангшон до города Намкан в самой южной провинции Камау составляет 2 064 км, из которых 1 226 км уже завершены и открыты для движения.

Помимо этого маршрута, по всей стране строится множество межрегиональных скоростных дорог. Вьетнам планирует построить 3 000 км скоростных автомагистрали к 2025 году и 5 000 км к 2030 году./.Ханой 29 апреля (ВИА)—

29 апреля премьер-министр Фам Минь Тьинь проинспектировал реализацию некоторых проектов скоростных автомагистралей в центральных провинциях Кханьхоа, Фуйен и Биньдинь.

Глава правительства и официальные лица осмотрели некоторые подпроекты восточного крыла скоростной магистрали Север - Юг, а именно Ванфонг - Нячанг, Читхань - Ванфонг, Хоайньон - Куйньон, а также проект скоростной магистрали Кханьхоа - Буонматхуот.

Высоко оценив дух инженеров и рабочих на строительных площадках, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил стороны, участвующие в проектах, привлечь весь персонал и оборудование, чтобы построить дороги в соответствии с графиком, гарантируя прогресс, качество, эстетическую ценность, безопасность труда и защиту окружающей среды.

Кроме того, необходимо усилить контроль и надзор, своевременно предотвращать коррупцию и негативные явления, заботиться о жизни рабочих и обеспечить людям, перемещенным для обслуживания проектов, лучшее или, по крайней мере, равное качество жизни по сравнению с их прежним местом жительства, отметил он.

В частности, он добавил, что министерства, отрасли и местные органы власти должны тесно координировать свои действия для устранения узких мест, обеспечения разумного управления и эксплуатации транспорта, а также строительства зон отдыха и вспомогательных объектов, соответствующих стандартам.

Участок скоростной автомагистрали Ванфонг - Нячанг общей протяженностью 83,35 км проходит по территории четырех уездов провинции Кханьхоа. В его строительство было вложено более 11,8 трлн донгов (465,6 млн долларов США), оно началось в январе 2023 года и должно быть завершено в декабре 2025 года.

Участок Читхань - Ванфонг протяженностью 48,05 км проходит через пять уездов провинции Фуйен. Общий объем инвестиций составляет более 10,73 трлн донгов. Реализация этого подпроекта началась в январе 2023 года и должна завершиться в декабре 2025 года.

Участок Хоайньон - Куйньон протяженностью 70,1 км пересекает шесть уездов провинции Биньдинь, и в него вложено 12,4 триллиона донгов. Работы на этом участке начались в январе 2023 года и должны быть завершены 30 сентября 2025 года.

Между тем, первый этап проекта скоростной автомагистрали Кханьхоа - Буонматхуот имеет общую протяженность 117,5 км, в том числе около 32,7 км через Кханьхоа и 84,8 км через провинцию Даклак на Центральном нагорье. Проект, состоящий из трех подпроектов, должен быть завершен в 2026 году, а полностью введен в эксплуатацию в 2027 году.

Протяженность скоростной автомагистрали Север - Юг от пограничного пункта Хыунги в северной провинции Лангшон до города Намкан в самой южной провинции Камау составляет 2 064 км, из которых 1 226 км уже завершены и открыты для движения.

Помимо этого маршрута, по всей стране строится множество межрегиональных скоростных дорог. Вьетнам планирует построить 3 000 км скоростных автомагистрали к 2025 году и 5 000 км к 2030 году.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Состоялась церемония поднятия флага Воссоединение страны в провинции Куангчи

Состоялась церемония поднятия флага «Воссоединение страны» в провинции Куангчи

В первой половине дня 30 апреля в комплексе исторических памятников особого государственного значения «Два берега реки Хиенлыонг-Бенхай» в провинции Куангчи прошла торжественная церемония поднятия государственного флага «Воссоединение страны».
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top