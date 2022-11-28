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Премьер-министр проинспектировал проекты развития инфраструктуры в городе Хошимин

В первой половине дня 27 ноября премьер-министр Фам Минь Тьинь проинспектировал проекты развития инфраструктуры во городе Хошимин
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь инспектирует проект скоростной автомагистрали Бенлык-Лонгтхань. Фото: ВИА
В рамках рабочей поездки руководства по развертыванию Программы действий правительства по реализации Резолюции Политбюро о развитии юго-восточного региона, в первой половине дня 27 ноября премьер-министр Фам Минь Тьинь проинспектировал проекты развития инфраструктуры во городе Хошимин, включая проект расширения завода по обработке сточных вод Биньхынг; проект строительства скоростной автомагистрали Бенлык-Лонгтхань и проект строительства и расширения национальной автомагистрали №50.

Проект расширения завода по обработке сточных вод Биньхынг, уезд Биньчань включает увеличение мощности завода со 141.000 м3/сутки до 469.000 м3/сутки; сбор и очистку до уровня установленных норм бытовых сточных вод для около 2 млн. человек в центральном районе 6 города Хошимин и других районов.

Выслушав отчет о проекте, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Хошимин проверить и пересмотреть вопросы, связанные с проектом. При этом, он отметил, что система сбора сточных вод должна собирать все сточные воды в бассейн для тщательной очистки, не допуская сброса неочищенных сточных вод в окружающую среду; при обработке сточных вод не только обрабатывать воду, которую можно сбрасывать в окружающую среду, но также устранять запахи и примеси из сточных вод.

Премьер-министр также попросил подрядчиков и рабочих проекта, координировать свои действия с инвесторами и местными жителями, чтобы ускорить ход проекта, обеспечив его качество, а также борьбу с коррупцией и негативными явлениями во время реализации проекта.

ВИА

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