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Премьер-министр проинспектировал проекты развития инфраструктуры в городе Хошимин
Проект расширения завода по обработке сточных вод Биньхынг, уезд Биньчань включает увеличение мощности завода со 141.000 м3/сутки до 469.000 м3/сутки; сбор и очистку до уровня установленных норм бытовых сточных вод для около 2 млн. человек в центральном районе 6 города Хошимин и других районов.
Выслушав отчет о проекте, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Хошимин проверить и пересмотреть вопросы, связанные с проектом. При этом, он отметил, что система сбора сточных вод должна собирать все сточные воды в бассейн для тщательной очистки, не допуская сброса неочищенных сточных вод в окружающую среду; при обработке сточных вод не только обрабатывать воду, которую можно сбрасывать в окружающую среду, но также устранять запахи и примеси из сточных вод.
Премьер-министр также попросил подрядчиков и рабочих проекта, координировать свои действия с инвесторами и местными жителями, чтобы ускорить ход проекта, обеспечив его качество, а также борьбу с коррупцией и негативными явлениями во время реализации проекта.