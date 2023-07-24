НОВОСТИ
Премьер-министр проинспектировал основные проекты транспортной и промышленной инфраструктуры в провинции Куангчи
Премьер-министр осмотрел ход строительства 65,7 км скоростной автомагистрали Ваннинь - Камло, являющейся частью восточной скоростной автомагистрали север-юг, которая начинается от общины Ваннинь, уезд Куангнинь провинции Куангбинь, и заканчивается в коммуне Камхьеу, уезд Камло провинции Куангчи.
Он попросил подрядчиков использовать благоприятные погодные условия, мобилизовать персонал и оборудование, чтобы ускорить ход реализации проекта с высоким качеством.
Глава правительства попросил Куангчи обеспечить расчистку территории и эффективность переселения, своевременно передавая подрядчикам землю.
Все стороны должны прилагать совместные усилия, чтобы завершить проект на квартал раньше намеченного срока и "открыть новое пространство для развития населенного пункта и региона", - заявил он.
Посетив скоростную автомагистраль Камло-Лашон, еще один участок восточной скоростной автомагистрали север-юг, он поручил Министерству транспорта и соответствующим ведомствам проработать вопрос об увеличении ширины покрытия до 23 м с четырьмя полосами движения.
Общая протяженность скоростной автомагистрали составляет 98,35 км, а инвестиции в нее составили 6,65 трлн. донгов (281,09 млн. долл. США), привлеченных за счет выпуска государственных облигаций.
Она была открыта для движения в конце 2022 года с двумя полосами движения и шириной дорожного покрытия 12 м.
В ходе поездки глава правительства также ознакомился с ходом строительства национальной автомагистрали 15D, соединяющей международный пограничный пункт пропуска Лахай с портовым районом Mитхуй, и скоростной автомагистрали Камло-Лабао, которая будет проходить параллельно экономическому коридору Восток-Запад, способствуя расширению торговой деятельности через международный пограничный пункт пропуска Лахай, второй по величине в Куангчи, соединяя страну с Лаосом и Таиландом и формируя развивающийся треугольник между Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей.
Он выразил принципиальное согласие с планом реализации проекта, согласно которому Куангчи инвестирует в одну из трех частей проекта, правительство берет на себя ответственность за другую часть, а остальные инвестиции будут осуществляться в форме государственно-частного партнерства.
Рассматривая проект строительства порта Mитхуй в уезде Хайланг, который был утвержден в 2019 году, премьер-министр Тьинь попросил Куангчи сосредоточиться на устранении препятствий, стоящих на пути его реализации, и ускорить его продвижение.
Проект занимает площадь 685 га и включает 10 портов, способных принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. т. Общий объем инвестиций в проект составляет более 14,2 трлн донгов, в том числе 2,14 трлн донгов - государственные средства. Проект разделен на три этапа, первый из которых должен быть сдан в эксплуатацию в 2025 году.
Порт Mитхуй в основном обслуживает юго-восточную экономическую зону Куангчи, промышленные зоны в Куангчи и осуществляет транзит товаров из Лаоса и северо-восточного Таиланда по маршруту экономического коридора Восток-Запад.
В настоящее время проект все еще сталкивается с проблемами при расчистке площадки.
В ходе поездки премьер-министр Тьинь также осмотрел промышленный парк Куангчи площадью 500 га в поселке Зиеншань и общинах Хайчыонг и Хайлам уезда Хайланг, общий объем инвестиций в который составляет более 2 трлн. донгов. Первая фаза проекта реализуется совместным предприятием VSIP, Amata и Sumitomo с объемом инвестиций более 500 млрд. донгов с 2021 года.
Ожидается, что он будет способствовать социально-экономическому росту Куангчи и созданию экономической зоны вдоль экономического коридора Восток-Запад, соединяющего Вьетнам, Лаос, Таиланд и Мьянму.
В ходе краткой рабочей встречи с руководителями Куангчи на месте реализации проекта премьер-министр Тьинь попросил Куангчи сосредоточиться на завершении планирования и строительства проектов по строительству и модернизации Древней цитадели Куангчи и местных кладбищ, одновременно оперативно завершая инвестиционные процедуры для транспортных проектов.
В то же время Куангчи должен ускорить выделение государственного инвестиционного капитала, сосредоточившись на трех национальных целевых программах и программе социально-экономического восстановления и развития, содействуя трем факторам роста - инвестициям, экспорту и потреблению, а также продолжить реализацию строительства индустриального парка в сотрудничестве с VSIP.
По случаю 76-й годовщины Дня инвалидов войны и мучеников (27 июля 1947-2023 гг.) премьер-министр Тьинь поднес благовония и цветы мученикам на Национальном кладбище мучеников Чыонгшон, Национальном кладбище мучеников на дороге 9, Древней цитадели Куангчи и посетил некоторых бенефициаров политики, которые оказывали услуги нации в провинциях Тхыа Тхиен-Хюэ и Куангчи.
Он обратился к министерствам, секторам, агентствам и населенным пунктам, а также к сообществу с просьбой обратить внимание на уход за могилами мучеников на кладбищах, продолжая при этом поиск и репатриацию останков павших солдат.