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Премьер-министр проинспектировал крупные проекты в провинции Тханьхоа
В этом году экономическая зона Нгишон и индустриальные парки Тханьхоа намерены увеличить объем производства на 265 трлн донгов (10,89 млрд. долл. США), заработать 5,7 трлн донгов в экспортном обороте, выплатить 26 трлн донгов в государственный бюджет и создать рабочие места примерно для 10.000 работников.
Посетив нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс Нгишон, управляемый компанией Nghi Son Refinery and Petrochemical LLC, совместным предприятием Вьетнамской нефтегазовой группы (Petrovietnam) и кувейтских и японских партнеров, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Nghi Son Refinery and Petrochemical LLC провести реструктуризацию для более эффективной и стабильной работы.
Комплекс с общим объемом инвестиций около 9,3 млрд. долл. США является на сегодняшний день одним из крупнейших проектов ПИИ во Вьетнаме. В настоящее время он обеспечивает около 35% всего объема бензина, поставляемого на внутренний рынок. К настоящему времени он перечислил в государственный бюджет более 85,23 трлн. донгов. Однако убытки компании составили более 4,37 млрд. долл. США.
Глава правительства подчеркнул, что компании необходимо усилить децентрализацию и делегирование полномочий в производственной и хозяйственной деятельности, усилить контроль и надзор для своевременного реагирования на возникающие проблемы, а также уделять больше внимания кадровым ресурсам и передаче технологий, чтобы вьетнамские рабочие могли освоить все технологии для безопасной и эффективной работы комплекса.
Компания должна сосредоточиться на реструктуризации в области финансов и производства с целью снижения затрат, а также провести повторные переговоры с кувейтскими партнерами для снижения импортных цен на сырую нефть.
Рассматривая проект порта Нгишон, премьер Фам Минь Тьинь отметил важную роль проекта в формировании и развитии экономической зоны Нгишон и индустриальных парков Тханьхоа благодаря его функциям и пункта торговли товарами, соединяющего север Лаоса, северо-запад Таиланда и прилегающие к Тханьхоа районы, а также национальные и международные судоходные пути.
В соответствии с планом портовая система Нгишон включает 51 причал и причальные зоны. Порт Нгишон способен принимать суда тоннажем до 70-100 тыс. дедвейтов. По состоянию на июль 2023 года был введен в эксплуатацию 21 причал. В настоящее время пропускная способность порта Нгишон составляет около 75 млн. тонн в год.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал от властей Тханьхоа в координации с соответствующими министерствами и ведомствами тщательно изучить резолюции о социально-экономическом развитии и защите обороноспособности Тханьхоа, а также стратегическое планирование и стратегии развития населенного пункта и центрального прибрежного региона для разработки планов развития экономической зоны Нгишон и порта Нгишон на перспективу.
Что касается идеи строительства оборонно-экономического комплекса на острове Хонме, расположенном примерно в 10 км от материка, то премьер-министр высоко оценил эту модель сочетания обороны и экономики и поручил Тханьхоа совместно с соответствующими министерствами и местными властями заняться реализацией этого проекта.
В тот же день премьер-министр посетил сталепрокатный завод Нгишон, инвестируемый АО "DTS Nghi Son Iron and Steel" и рассчитанный на производство 980 тыс. т прокатной стали в год на первом этапе. На втором этапе будет построен завод по производству металлоконструкций, используемых в строительстве и промышленном производстве, мощностью 30 тыс. т продукции в год, а также завод по холодной прокатке и производству профильных стальных труб, используемых в строительстве, мощностью 300 тыс. т стальных труб, коробов и изделий из оцинкованной стали в год.
Проект займет площадь около 51 га, а общий объем инвестиций составит 5,5 трлн. донгов.
Также 11 ноября премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил проект международной больницы общего профиля Hop Luc, инвестируемый компанией Hop Luc Group в общине Нгуенбинь уезда Тхиньжа провинции Тханьхоа.
Общий объем инвестиций в больницу составляет около 600 млрд. донгов, он рассчитан на 500 коек. На первом этапе стоимостью более 300 млрд. донгов больница будет рассчитана на 250 коек. В настоящее время в больнице работает 330 сотрудников, в том числе 66 врачей.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что партия и государство всегда рассматривают народ как центр, субъект, ресурс и мотивацию развития, а также придают здоровью людей первостепенное значение.
По словам премьер-министра, благодаря большому вниманию и инвестициям в заботу о здоровье народа в этой области достигнут значительный прогресс. Кроме того, усиливается социализация сектора здравоохранения, что способствует улучшению медицинского обслуживания населения, развитию многих моделей частных больниц, таких как Международная больница общего профиля Hop Luc, отметил он.
Глава правительства выразил надежду на то, что модель этой больницы будет множиться, чтобы удовлетворить все более разнообразные потребности населения в медицинских услугах