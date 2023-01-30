НОВОСТИ
Премьер-министр проинспектировал ключевые транспортные проекты в дельте Меконга
С общим объемом инвестиций более 5 трлн донгов (213,22 млн долларов США) строительство моста протяженностью 6,61 км было начато в марте 2020 года и, как ожидается, будет завершено в этом году. К настоящему времени выполнено более 70% работ.
Фам Минь Тьинь также потребовал активно строить перекрестки, организовывать маршруты движения, ведущие к мосту и скоростным автомагистралям, чтобы использовать новое пространство для развития.
На стройке участка восточной скоростной автомагистрали Север-Юг, которая проходит через Кантхо и Хаужанг, Фам Минь Тьинь высоко оценил усилия рабочих по работе во все праздничные дни Лунного Нового года (Тэт).
Для более эффективного развития инфраструктуры премьер-министр поручил министерствам, ведомствам и местным властям активно координировать работу по расчистке территории, а также рассмотреть вопрос о развитии внутреннего водного транспорта, обучении кадров для подготовки к предстоящему периоду, когда будут инвестированы в инфраструктуру.
Улучшенная инфраструктура поможет снизить транспортные расходы и повысить конкуренцию товаров и услуг в дельте Меконга, способствуя социально-экономическому развитию региона и всей страны, сказал Фам Минь Тьинь.
В тот же день премьер-министр посетил район переселения в районе Кайранг города Кантхо. На территории площадью 10,8 га в настоящее время проживают семьи, которые переехали из прежних мест проживания, освободив территорию для строительства скоростной автомагистрали Кантхо — Камау – восточный участок скоростной автомагистрали Север-Юг.
Он обратился к местным властям с просьбой обеспечить надлежащие средства к существованию и жилищные условия для жителей района переселения.