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Премьер-министр проинспектировал ключевые транспортные проекты в дельте Меконга

30 января премьер-министр Фам Минь Тьинь проинспектировал ход реализации ключевых транспортных проектов в дельте Меконга.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь посещает и поощряет инженеров и строителей моста Митхуан 2. Фото: ВИА  
Посетив стройку моста Митхуан 2, который пересекает реку Тиен и соединяет скоростные автомагистрали Чунглыонг-Митхуан и Митхуан-Кантхо между Хошимином и Кантхо, он попросил ускорить работы, обеспечить качество строительства, безопасный труд и уделение надлежащего внимания жилищным условиям работников.

С общим объемом инвестиций более 5 трлн донгов (213,22 млн долларов США) строительство моста протяженностью 6,61 км было начато в марте 2020 года и, как ожидается, будет завершено в этом году. К настоящему времени выполнено более 70% работ.

Фам Минь Тьинь также потребовал активно строить перекрестки, организовывать маршруты движения, ведущие к мосту и скоростным автомагистралям, чтобы использовать новое пространство для развития.

На стройке участка восточной скоростной автомагистрали Север-Юг, которая проходит через Кантхо и Хаужанг, Фам Минь Тьинь высоко оценил усилия рабочих по работе во все праздничные дни Лунного Нового года (Тэт).

Для более эффективного развития инфраструктуры премьер-министр поручил министерствам, ведомствам и местным властям активно координировать работу по расчистке территории, а также рассмотреть вопрос о развитии внутреннего водного транспорта, обучении кадров для подготовки к предстоящему периоду, когда будут инвестированы в инфраструктуру.

Улучшенная инфраструктура поможет снизить транспортные расходы и повысить конкуренцию товаров и услуг в дельте Меконга, способствуя социально-экономическому развитию региона и всей страны, сказал Фам Минь Тьинь.

В тот же день премьер-министр посетил район переселения в районе Кайранг города Кантхо. На территории площадью 10,8 га в настоящее время проживают семьи, которые переехали из прежних мест проживания, освободив территорию для строительства скоростной автомагистрали Кантхо — Камау – восточный участок скоростной автомагистрали Север-Юг.

Он обратился к местным властям с просьбой обеспечить надлежащие средства к существованию и жилищные условия для жителей района переселения.

ВИА/ИЖВ

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