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НОВОСТИ

Премьер-министр проинспектировал графику строительства скоростной магистрали в провинциях

28 января премьер-министр Фам Минь Тьинь проинспектировал проект строительства Майшон (провинция Ниньбинь) - Национальная автомагистраль 45 - участок скоростной автомагистрали Север-Юг.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь инспектирует и заслушивает отчеты о реализации составных проектов скоростной автомагистрали Майшон - Национальной автомагистрали 45. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
Первая фаза скоростной автомагистрали Север-Юг протяженностью 652,86 км включает 11 составных проектов, три из которых инвестируются в форме государственно-частного партнерства (ГЧП), а остальные, включая проект Майшон-Национальной автомагистрали 45, финансируются за счет государственных средств.

Участок Майшон-Национальное шоссе 45 имеет общую длину 63,37 км и сумма инвестиции проекта составляет 12,11 трлн донгов (561,03 млн долларов США). Его строительство началось в сентябре 2020 года и должно завершиться 30 апреля 2023 года. На данный момент выполнено 83,7% всех работ.

Премьер-министр воспользовался случаем, чтобы нанести новогодние визиты рабочим на некоторых строительных площадках вдоль маршрута и переселенных жителей в провинции Тханьхоа.

Позже он перешел к изучению проекта Дьенчау-Байвот, еще одного компонента скоростной автомагистрали Север-Юг, которая соединяет провинции Нгеан и Хатинь.

Премьер-министр также провел рабочее совещание с соответствующими министерствами, секторами и населенными пунктами по вопросам реализации составных проектов скоростной автомагистрали Север-Юг на первом и втором этапах.

ИЖВ/ВИА

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