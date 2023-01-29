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Премьер-министр проинспектировал графику строительства скоростной магистрали в провинциях
Участок Майшон-Национальное шоссе 45 имеет общую длину 63,37 км и сумма инвестиции проекта составляет 12,11 трлн донгов (561,03 млн долларов США). Его строительство началось в сентябре 2020 года и должно завершиться 30 апреля 2023 года. На данный момент выполнено 83,7% всех работ.
Премьер-министр воспользовался случаем, чтобы нанести новогодние визиты рабочим на некоторых строительных площадках вдоль маршрута и переселенных жителей в провинции Тханьхоа.
Позже он перешел к изучению проекта Дьенчау-Байвот, еще одного компонента скоростной автомагистрали Север-Юг, которая соединяет провинции Нгеан и Хатинь.
Премьер-министр также провел рабочее совещание с соответствующими министерствами, секторами и населенными пунктами по вопросам реализации составных проектов скоростной автомагистрали Север-Юг на первом и втором этапах.