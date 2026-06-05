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Премьер-министр: Производительность труда должна стать важным драйвером устойчивого роста
Выступавшие дали оценку текущему уровню производительности труда, указали на существующие узкие места и барьеры, связанные с профессиональными навыками работников, производственной дисциплиной, уровнем технологического развития и способностью адаптироваться к цифровой трансформации. Одновременно обсуждались наиболее актуальные для работников вопросы: устойчивое трудоустройство, заработная плата, обеспечивающая достойный уровень жизни, доходы, долгосрочное арендное жильё по доступным ценам, доступ к основным социальным услугам, образованию, здравоохранению и другим мерам социальной поддержки.
Делегаты также представили предложения, направленные на развитие системы непрерывного образования для работников, повышение их квалификации, освоение современных научно-технологических достижений и соответствие новым требованиям рынка труда. Были рассмотрены меры по укреплению долгосрочной приверженности работников предприятиям, что должно способствовать росту производительности и качества труда. Кроме того, участники предложили решения по укреплению здоровья работников, улучшению их физического состояния и культурно-духовной жизни, созданию безопасной и цивилизованной рабочей среды, обеспечению охраны труда и безопасности как на рабочих местах, так и по месту жительства, а также совершенствованию механизмов стимулирования инноваций, внедрения науки и технологий и цифровой трансформации на предприятиях для повышения национальной производительности труда.
Повышение качества человеческих ресурсов, цифровых навыков и способности к адаптации
Выслушав мнения участников и ответы представителей правительства, Премьер-министр Ле Минь Хынг в заключительном выступлении подчеркнул, что повышение производительности труда является насущной необходимостью и важнейшим фактором достижения целей быстрого и устойчивого роста, а также обеспечения двузначных темпов экономического развития страны на новом этапе.
Глава правительства отметил, что правительство поручит компетентным органам тщательно изучить и учесть все предложения и рекомендации участников встречи для их последующей проработки и реализации, что позволит создать более благоприятные условия для труда, профессионального развития и самореализации работников.
По словам Премьер-министра, одной из наиболее неотложных задач сегодня является достижение устойчивых двузначных темпов роста. Для этого в Решении XIV съезда КПВ определена необходимость коренного преобразования модели экономического роста на основе повышения производительности труда, качества человеческих ресурсов, развития науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации.
Премьер-министр подчеркнул, что производительность труда является комплексным показателем, отражающим эффективность использования ресурсов и качество экономического роста. Она служит важным критерием оценки уровня развития и конкурентоспособности каждой страны. Таким образом, речь идет не только об экономическом вопросе, но и о социальной проблеме, связанной с человеком и качеством развития общества в целом.
Ле Минь Хынг сообщил, что правительство завершает подготовку Проекта повышения национальной производительности труда, который планируется представить Секретариату ЦК КПВ в июне 2026 года. Документ предусматривает превращение производительности труда в один из ключевых драйверов быстрого и устойчивого роста, её увязку с развитием рынков, созданием высокопроизводительных рабочих мест, повышением качества человеческих ресурсов в соответствии с потребностями рынка, стимулированием инициатив по росту производительности и расширением роли науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации.
Глава правительства подтвердил, что повышение национальной производительности труда должно начинаться с улучшения качества человеческих ресурсов, являющегося одним из трёх стратегических прорывов страны. Поэтому необходимо сосредоточить усилия на повышении качества профессионального образования, поддержке работников в повышении квалификации и профессиональных навыков, прежде всего цифровых компетенций и способности адаптироваться к новым моделям производства.
Кроме того, правительство поручило Министерству образования и подготовки кадров изучить возможности модернизации системы обучения, сделав её более гибкой и ориентированной на реальные потребности предприятий, особенно в высокотехнологичных отраслях, стратегически важных сферах и цифровой экономике.
Касаясь предложений, связанных с заработной платой, доходами, условиями труда и рабочим временем, Премьер-министр призвал министерства и ведомства внимательно изучить эти вопросы для дальнейшего совершенствования соответствующих механизмов и политики. Основополагающим принципом, по его словам, является обеспечение права работников трудиться в безопасной среде, жить в цивилизованном и благополучном обществе и быть защищёнными от новых рисков, возникающих в процессе развития страны.
Создание лучших условий жизни и труда для повышения производительности труда
Премьер-министр подчеркнул, что обеспечение законных прав и интересов работников является не только важным социальным требованием, но и необходимой предпосылкой для повышения производительности труда, эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятий и конкурентоспособности национальной экономики.
Наряду с созданием стабильных рабочих мест, улучшением условий труда и повышением доходов работников, по мнению главы правительства, особое внимание следует уделять развитию социальной инфраструктуры, предназначенной для работников и их семей, включая жильё, школы, детские сады, медицинские учреждения, объекты культуры и спорта.
Премьер-министр отметил, что жильё для рабочих должно планироваться и строиться комплексно, одновременно с развитием социальной инфраструктуры — школ, детских садов, медицинских учреждений, домов культуры и других объектов. Такой подход позволит повысить качество жизни работников и создать условия для их долгосрочной и стабильной трудовой деятельности. В настоящее время правительство поручило министерствам, ведомствам и местным органам власти ускорить разработку политики, направленной на динамичное развитие рынка арендного жилья.
Глава правительства также призвал профсоюзные организации и впредь активно выполнять свою представительскую функцию, расширять практику социального диалога и коллективных переговоров, а также уделять больше внимания улучшению материального и духовного благосостояния членов профсоюзов и трудящихся.
Премьер-министр выразил поддержку инициативе Всеобщей конфедерации труда Вьетнама о запуске после XIV съезда движения социалистического соревнования под девизом «Высокое профессиональное мастерство, высокая производительность труда, достойный доход». Он подчеркнул, что это практическая и своевременная инициатива, которая должна получить широкое распространение на местах и способствовать формированию среди рабочих и трудящихся культуры высокопроизводительного, творческого и ответственного труда.