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Премьер-министр проверил ключевые объекты в г. Хошимине

Во второй половине дня 15 апреля в рамках рабочей программы в г. Хошимине премьер-министр Фам Минь Тьинь проверил некоторые ключевые проекты и объекты в городе
  Премьер-министр приняет участие в пробном запуске поезда метро от станции Ратьтьиек до станции автобуса Шуойтиен в рамках проекта. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 15 апреля в рамках рабочей программы в г. Хошимине премьер-министр Фам Минь Тьинь проверил некоторые ключевые проекты и объекты в городе. В состав делегации вошли член Политбюро, Секретарь Парткома г. Хошимина Нгуен Ван Нэн, член ЦК КПВ, вице-премьер Чан Хонг Ха.

Проверяя перекресток Анфу, г. Тхудык (г. Хошимин), премьер-министр подчеркнул, что этот перекресток имеет важное значение, соединяя транспортные артерии через г. Хошимин. В этом духе премьер-министр поручил подразделениям срочно разработать расположенный здесь символ города, приложить усилия по созданию изюминки и туристических продуктов, стремиться завершить работы до 30 апреля 2025 года.

Во второй половине того же дня премьер-министр Фам Минь Тьинь проверил проект строительства 1-й городской линии метро (Бентхань – Шуойтиен).

Премьер-министр принял участие в пробном запуске поезда метро от станции Ратьтьиек до станции автобуса Шуойтиен в рамках проекта.

На месте премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил подразделения приложить усилия по открытию этого участка 2 сентября, быстрому развертыванию маршрута Бентхань-Тхамлыонг (2-я линия метро), посвященному празднованию 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией, и скорейшему началу переговоров по маршруту Бентхань-Танкиен (линия метро 3а).

Также во второй половине дня 15 апреля Премьер-министр Фам Минь Тьинь навестил пациентов онкологической больницы г. Хошимина (2-й филиал) и принял участие в церемонии открытия этой больницы. Премьер-министр также посетил проект строительства больницы Тхудык.

ИЖВ/ВИА

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