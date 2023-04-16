НОВОСТИ
Премьер-министр проверил ключевые объекты в г. Хошимине
Проверяя перекресток Анфу, г. Тхудык (г. Хошимин), премьер-министр подчеркнул, что этот перекресток имеет важное значение, соединяя транспортные артерии через г. Хошимин. В этом духе премьер-министр поручил подразделениям срочно разработать расположенный здесь символ города, приложить усилия по созданию изюминки и туристических продуктов, стремиться завершить работы до 30 апреля 2025 года.
Во второй половине того же дня премьер-министр Фам Минь Тьинь проверил проект строительства 1-й городской линии метро (Бентхань – Шуойтиен).
Премьер-министр принял участие в пробном запуске поезда метро от станции Ратьтьиек до станции автобуса Шуойтиен в рамках проекта.
На месте премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил подразделения приложить усилия по открытию этого участка 2 сентября, быстрому развертыванию маршрута Бентхань-Тхамлыонг (2-я линия метро), посвященному празднованию 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией, и скорейшему началу переговоров по маршруту Бентхань-Танкиен (линия метро 3а).
Также во второй половине дня 15 апреля Премьер-министр Фам Минь Тьинь навестил пациентов онкологической больницы г. Хошимина (2-й филиал) и принял участие в церемонии открытия этой больницы. Премьер-министр также посетил проект строительства больницы Тхудык.