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Премьер-министр проверил дежурную работу в ключевых подразделениях в Ханое
Посещая строительную площадку станции S12 (улица Чанхынгдао) – части проекта строительства железнодорожной линии Ньон – Ханойский железнодорожный вокзал, Премьер-министр поблагодарил работников, экспертов и рабочих за то, что они работают даже в нерабочие праздничные дни для ускорения завершения проекта.
Премьер-министр поручил подразделениям, занимающимся проектированием, надзором и строительством, тесно координировать свои действия при реализации проекта, своевременно и эффективно решать возникающие проблемы. Он подтвердил, что правительство и город Ханой продолжают создавать наилучшие условия для содействия осуществлению проекта.
Посещая работников ООО с одним учредителем «Ханойская городская среда» (URENCO), которые работают на улицах Дьенбьенфу и Хоангзиеу, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил желание, чтобы город Ханой и компания URENCO продолжали уделять внимание заботе о жизни трудящихся, использованию технологий для облегчения труда рабочих, поощрению столичных жителей на повышение осведомленности об охране окружающей среды.
Поздравляя с Тэтом работников водного завода Йенфу при Ханойской водной компании премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил желание, чтобы сотрудники и рабочие водного завода Йенфу, в частности, Ханойской водной компании, в целом, применяли технологии для улучшения качества воды, повышали эффективность работы, а также обеспечивали безопасность питьевой воды в столице.