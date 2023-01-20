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Премьер-министр проверил готовность силовиков перед Тэт

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 19 января посетил ряд милицейских и воинских частей, чтобы проверить их готовность к предстоящему лунному Новому году (Тэт) - крупнейшему традиционному событию во Вьетнаме.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает в Управлении внутренней политической безопасности. Фото: ВИА  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь 19 января посетил ряд милицейских и воинских частей, чтобы проверить их готовность к предстоящему лунному Новому году (Тэт) - крупнейшему традиционному событию во Вьетнаме.

Посетив Главное командование милицейской охраны при Министерстве общественной безопасности, премьер-министр Тьинь попросил, чтобы силы оставались начеку и заблаговременно выявляли, предотвращали и устраняли угрозы безопасности.

Он посоветовал силам улучшить отношения с другими компетентными подразделениями и агентствами, чтобы способствовать согласованной силе политической системы, активизировать международное сотрудничество и сосредоточиться на подготовке кадров.

Назвав эти силы крепким стальным щитом партии и государства, премьер-министр Тьинь потребовал, чтобы силы всегда были готовы к выполнению своих обязанностей в Тэт, и пожелал офицерам и солдатам счастливого года.

Управлению внутренней политической безопасности премьер-министрТьинь рекомендовал внимательно следить за ситуацией на низовом уровне и за пределами страны, чтобы своевременно информировать партию и государство о мерах по предотвращению рисков и защите внутренней политической безопасности.

Он также поручил ведомству своевременно предотвращать, выявлять и пресекать деятельность по сбору, атакам и присвоению государственной тайны; и активизировать создание чистых, сильных, регулярных, элитных и современных сил, отвечающих требованиям и задачам в новой ситуации после Резолюции 12 Политбюро.

В тот же день премьер-министр также посетил бронетанковый корпус Министерства обороны, высоко оценив значительный вклад этого подразделения в обеспечение национальной безопасности. Указав на сложные и непредсказуемые изменения ситуации в мире, он сказал, что перед вооруженными силами в целом и танковыми войсками в частности стоят теперь тяжелые и сложные задачи в области обороны страны.

Глава правительства поручил войскам изучить новые формы и методы ведения войны, поддерживать высокую боевую готовность для эффективного и своевременного реагирования на любую ситуацию. Он выразил уверенность в сплоченности войск, творчестве и выполнении всех поставленных задач.

ИЖВ/ВИА

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