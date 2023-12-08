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Премьер-министр провел церемонию встречи с белорусским коллегой
На церемонии приветствия лидеры двух стран обошли почетный караул и посетили фотовыставку, посвященную земле и народам Вьетнама и Беларуси, а также их добрым отношениям, организованную совместно Канцелярией правительства и Вьетнамским информационным агентством (ВИA). После этого премьер-министры провели переговоры.
Во время пребывания во Вьетнаме у премьер-министра Головченко также запланированы встречи с высокопоставленными руководителями партии и государства Вьетнама для обмена мнениями о путях укрепления двусторонних отношений в предстоящее время, придания им более интенсивного, обширного, практичного и эффективного характера, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Он также посетит некоторые вьетнамские населенные пункты.
Вьетнам и Беларусь установили дипломатические отношения в январе 1992 года. Беларусь открыла свое посольство во Вьетнаме в 1998 году, а посольство Вьетнама в Беларуси было открыто пять лет спустя.
Две страны поддерживают регулярные обмены делегациями и встречи на всех уровнях. Они также эффективно применяют существующие механизмы и направления сотрудничества, тесно сотрудничают и поддерживают друг друга в Организации Объединенных Наций, Движении неприсоединения и других международных форумах и организациях.
В прошлом году объем двусторонней торговли достиг почти 114 миллионов долларов США. В настоящее время Беларусь реализует три инвестиционных проекта во Вьетнаме на сумму 32,2 миллиона долларов США. В то же время Вьетнам реализует в Беларуси инвестиционный проект с общим капиталом 810.000 долларов США.
Двустороннее социально-экономическое и культурное сотрудничество, сотрудничество в области безопасности и обороны постоянно укрепляется, способствуя стабильному и устойчивому развитию каждой из стран.