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Премьер-министр провел церемонию встречи с белорусским коллегой

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь утром 8 декабря провел церемонию приветствия своего белорусского коллеги Романа Головченко, который находится с официальным визитом во Вьетнаме с 6 по 9 декабря.
  Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь (справа) утром 8 декабря проводит церемонию встречи своего белорусского коллеги Романа Головченко. Фото: ВИA  
Это первый визит премьер-министра Головченко во Вьетнам с момента его вступления в должность в 2020 году. Это происходит в то время, когда две страны празднуют 31-ю годовщину установления своих дипломатических отношений (1992 – 2023 гг.) и 66-ю годовщину первого визита президента Хо Ши Мина в Минск (1957 – 2023 гг.).

На церемонии приветствия лидеры двух стран обошли почетный караул и посетили фотовыставку, посвященную земле и народам Вьетнама и Беларуси, а также их добрым отношениям, организованную совместно Канцелярией правительства и Вьетнамским информационным агентством (ВИA). После этого премьер-министры провели переговоры.

Во время пребывания во Вьетнаме у премьер-министра Головченко также запланированы встречи с высокопоставленными руководителями партии и государства Вьетнама для обмена мнениями о путях укрепления двусторонних отношений в предстоящее время, придания им более интенсивного, обширного, практичного и эффективного характера, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Он также посетит некоторые вьетнамские населенные пункты.

Вьетнам и Беларусь установили дипломатические отношения в январе 1992 года. Беларусь открыла свое посольство во Вьетнаме в 1998 году, а посольство Вьетнама в Беларуси было открыто пять лет спустя.

Две страны поддерживают регулярные обмены делегациями и встречи на всех уровнях. Они также эффективно применяют существующие механизмы и направления сотрудничества, тесно сотрудничают и поддерживают друг друга в Организации Объединенных Наций, Движении неприсоединения и других международных форумах и организациях.

В прошлом году объем двусторонней торговли достиг почти 114 миллионов долларов США. В настоящее время Беларусь реализует три инвестиционных проекта во Вьетнаме на сумму 32,2 миллиона долларов США. В то же время Вьетнам реализует в Беларуси инвестиционный проект с общим капиталом 810.000 долларов США.

Двустороннее социально-экономическое и культурное сотрудничество, сотрудничество в области безопасности и обороны постоянно укрепляется, способствуя стабильному и устойчивому развитию каждой из стран.

ВИА/ИЖВ

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