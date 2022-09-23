Премьер-министр провел форум о роли цифровой трансформации в коллективной экономике, кооперативах

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на форуме. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 23 сентября возглавил форум по коллективной экономике и кооперативам, посвященный роли цифровой трансформации в развитии сектора.

Премьер-министр подчеркнул значимость цифровой трансформации как обязательной задачи развития страны.

Между тем коллективная экономика является очевидной тенденцией при международной экономической интеграции, которая подходит для экономики социалистической ориентации, сказал он.

Резолюция № 20-NQ/TW, принятая на пятой сессии ЦК партии 13-го созыва, разъясняло, что коллективное хозяйство является важным сектором экономики, который необходимо укреплять и развивать, чтобы вместе с государственным сектором стать прочным. Он отметил, что это основа национальной экономики.

Глава правительства сказал, что за прошедшие годы коллективный сектор экономики продемонстрировал значительный рост во всех аспектах, включая масштаб, структуру, взаимосвязанность и эффективность.

Однако сектору еще предстоит выполнить все цели и требования в области развития, сказал он, указав на различные трудности, с которыми он сталкивается, в том числе низкий потенциал и эффективность, слабую организационную структуру и скромное качество человеческих ресурсов.

Одна из причин проблем - медленная цифровая трансформация без конкретной стратегии и действий.

Поэтому коллективная экономика и кооперативы должны активно менять свои методы производства и ведения бизнеса, ускоряя при этом цифровую трансформацию, чтобы адаптироваться к новой ситуации развития, подчеркнул он.

Глава правительства подчеркнул, что форум призван оценить достижения в области цифровой трансформации на национальном уровне и в сфере коллективного хозяйства и кооперативов в частности, указав при этом недостатки, трудности, вызовы и текущие проблемы в работе, тем самым исследуя подходящие решения и продвижение цифровой трансформации в будущем, мотивируя быстрый и устойчивый рост сектора.



