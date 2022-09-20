Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр провел телеконференцию с руководителями зарубежных представительств Вьетнама

19 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь провел телеконференцию с руководителями зарубежных вьетнамских представительств за рубежом, чтобы обсудить продвижение экономической дипломатии на службе национального развития.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел онлайн-конференцию премьер-министра с главами вьетнамских представительств за рубежом. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  

Премьер-министр впервые провел онлайн-конференцию с главами вьетнамских представительств за рубежом по вопросам развития экономической дипломатии, а месяц назад премьер-министр провел аналогичную конференцию с системой торговых представительств Вьетнама за рубежом.

В своем вступительном слове глава правительства сказал, что, несмотря на быстрые и сложные события во всем мире, Вьетнаму удалось делать прогресс в социально-экономическом развитии за последние восемь месяцев, включая высокие темпы экономического роста и контроль над инфляцией. Это было частично связано с усилиями и решимостью дипломатического сектора и, в частности, вьетнамских представительств за рубежом.

По словам премьер-министра, экономические вопросы тесно связаны с основными направлениями национального развития и социально-экономическим управлением правительства, став важной движущей силой быстрого и устойчивого развития.

В условиях трудностей и вызовов он требовал, чтобы экономическая дипломатическая деятельность была более активной, творческой и гибкой, превращая риски в возможности для независимой и самодостаточной экономики с широкой, практической и эффективной глобальной интеграцией.

Он попросил послов и руководителей министерств, ведомств и фирм обсудить и предложить конкретные решения для повышения эффективности работы экономической дипломатии в ближайшее время.

Участники разделили мнение о том, что Вьетнаму необходимо наилучшим образом использовать возможности в области экспорта, инвестиций, туризма, науки и новых движущих сил роста, тем самым объединяя все возможные ресурсы для восстановления и развития экономики.

Они также предложили механизмы, политику и меры по совершенствованию экономической дипломатии на всех уровнях внутри страны и за рубежом


ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

45-летие членства в ООН (1977 - 2022 гг.): Вьетнам подтверждает свою роль, положение и престиж на международной арене

45-летие членства в ООН (1977 - 2022 гг.): Вьетнам подтверждает свою роль, положение и престиж на международной арене

20 сентября 1977 года Вьетнам официально вступил в ООН. За последние 45 лет Вьетнам всегда проявлял инициативу и вносил много практического вклада в деятельность ООН своим все более широким и эффективным участием, отвечая при этом интересам страны, укрепляя роль, положение и престиж Вьетнама в ООН.
ПОДРОБНЕЕ

Top