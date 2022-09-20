Премьер-министр провел телеконференцию с руководителями зарубежных представительств Вьетнама

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел онлайн-конференцию премьер-министра с главами вьетнамских представительств за рубежом. Фото: Зыонг Жанг/ВИА

Премьер-министр впервые провел онлайн-конференцию с главами вьетнамских представительств за рубежом по вопросам развития экономической дипломатии, а месяц назад премьер-министр провел аналогичную конференцию с системой торговых представительств Вьетнама за рубежом.

В своем вступительном слове глава правительства сказал, что, несмотря на быстрые и сложные события во всем мире, Вьетнаму удалось делать прогресс в социально-экономическом развитии за последние восемь месяцев, включая высокие темпы экономического роста и контроль над инфляцией. Это было частично связано с усилиями и решимостью дипломатического сектора и, в частности, вьетнамских представительств за рубежом.

По словам премьер-министра, экономические вопросы тесно связаны с основными направлениями национального развития и социально-экономическим управлением правительства, став важной движущей силой быстрого и устойчивого развития.

В условиях трудностей и вызовов он требовал, чтобы экономическая дипломатическая деятельность была более активной, творческой и гибкой, превращая риски в возможности для независимой и самодостаточной экономики с широкой, практической и эффективной глобальной интеграцией.

Он попросил послов и руководителей министерств, ведомств и фирм обсудить и предложить конкретные решения для повышения эффективности работы экономической дипломатии в ближайшее время.

Участники разделили мнение о том, что Вьетнаму необходимо наилучшим образом использовать возможности в области экспорта, инвестиций, туризма, науки и новых движущих сил роста, тем самым объединяя все возможные ресурсы для восстановления и развития экономики.

Они также предложили механизмы, политику и меры по совершенствованию экономической дипломатии на всех уровнях внутри страны и за рубежом



