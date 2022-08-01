Премьер-министр провел совещание по развитию социального жилья

На совещании. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 1 августа провел конференцию, на которой обсуждались меры по развитию объектов социального жилья для рабочих и малообеспеченных.

Он подчеркнул, что партия и государство разработали различные жилищные стратегии в надежде улучшить заботу о рабочих и малообеспеченных.

В настоящее время строится 7,8 млн. кв. м социального жилья, отметил он, однако отметив, что эта цифра еще не соответствует поставленной задаче и удовлетворяет лишь часть потребностей населения. Он подчеркнул, что потребность в большем количестве домов для рабочих и малообеспеченных является насущной.

Глава Правительства выразил надежду, что в ходе конференции руководители министерств, отраслей, населенных пунктов и строительных предприятий выяснят недостатки и трудности при строительстве социального жилья, найдут причины и предложат решения.

По словам министра строительства Нгуен Тхань Нги, на сегодняшний день завершен 301 проект социального жилья в городских районах с примерно 155.800 квартирами. В то же время в стадии реализации находится еще 401 проект с 454.360 квартирами общей площадью около 22,71 млн кв. м.

Нги сказал, что развитие социального жилья сталкивается с различными трудностями в правовом регулировании, включая инвестиции, процедуры купли-продажи, определение цены, а также стимулы для инвесторов.

Чиновник подчеркнул, что строительство жилья для рабочих является одной из важных частей социально-экономического развития, удовлетворяя потребности рабочих в доступном жилье.

Министерство стремится к 2025 году завершить все начатые проекты и проекты, инвестиционные процедуры которых завершаются, и продолжить реализацию новых, сказал он, подчеркнув цель завершить строительство 1 млн. социальных квартир для работников индустриальных парков.



