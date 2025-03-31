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Премьер-министр провел совещание по поиску решений для застопорившихся проектов

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 30 марта провел совещание с руководящим комитетом по рассмотрению и урегулированию трудностей инвестиционных проектов с целью поиска решений по застопорившимся проектам.
Обзор заседания. Фото: ВИA
Согласно отчету министерств и местных органов власти, в настоящее время около 1500 проектов по всей стране испытывают трудности, охватывающие около 20 различных групп проблем. Среди них - государственные инвестиционные проекты, небюджетные инвестиционные проекты, а также проекты, реализуемые по модели государственно-частного партнерства (ГЧП).

Подчеркивая крайнюю необходимость решения этих проблем, премьер-министр сказал, что это не только устранит трудности для бизнеса, но и позволит высвободить значительные ресурсы, создать рабочие места, улучшить условия жизни людей и усовершенствовать городской ландшафт, а также решить проблему неэффективности, предотвратить коррупцию и расточительство.

Похвалив приверженность руководящего комитета и его ориентированность на решение проблем, он поручил министерствам распределить проблемы по категориям, усовершенствовать юридические процедуры и обеспечить более эффективную работу комитета.

Он поручил Министерству финансов разработать национальную базу данных по застопорившимся проектам. Эта система должна точно отражать статус проекта, анализировать основные причины и предлагать возможные решения, сказал премьер-министр, подчеркнув, что основное внимание должно быть направлено на решение проблем путем их классификации для конкретных решений.

Учитывая, что некоторые проекты с проблемами могли быть выявлены не полностью, он поручил Министерству финансов и Канцелярии правительства составить срочную депешу с просьбой к министерствам, ведомствам и местным органам власти провести всесторонний анализ и представить обновленные отчеты до 10 апреля 2025 года. Он подчеркнул, что в случае несоблюдения этого срока местные руководители будут привлечены к ответственности».

Эти усилия будут способствовать достижению цели 8% экономического роста в этом году и двузначных показателей в последующие годы, сказал он, призвав власти смелее думать, смелее делать и смелее брать на себя ответственность за общее благо.

Он подчеркнул, что проблемы должны решаться прозрачно, в установленные сроки и без задержек.

Подчеркнув необходимость ориентированного на результат подхода, премьер-министр призвал к высокой решимости и решительным действиям со стороны властей всех уровней, имеющих четкие задачи, полномочия и ответственность.

В отношении проектов, связанных с вопросами землепользования, он призвал местные администрации, особенно на уровне общин и уездов, ускорить решение вопросов, обеспечив при этом законные права затронутых жителей. Он призвал оказывать индивидуальную поддержку уязвимым группам населения и принимать строгие меры против тех, кто использует споры в корыстных целях.

Что касается планирования, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил пересмотреть схемы планирования, особенно для секторов, чтобы обеспечить согласованность с общим планированием.

Что касается проектов, при реализации которых были допущены юридические нарушения, то основной принцип заключается в том, что экономические проблемы должны решаться экономическими способами. Уголовные меры должны быть лишь крайней мерой, заявил он.

В заключение глава правительства поручил разобраться со всеми проблемными проектами в течение 2025 года.

ВИА/ИЖВ

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