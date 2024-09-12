Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр провел совещание по законодательству, направленному на устранение препятствий и проложение пути к устойчивому развитию

11 сентября в Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь провел встречу с постоянным комитетом правительства, на которой был рассмотрен проект нового закона, направленного на внесение поправок и дополнений в семь существующих законов, чтобы устранить препятствия и проложить путь к устойчивому развитию.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на встрече. Фото: ВИA  
Делегаты рассмотрели проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о ценных бумагах, Закона о бухгалтерском учете, Закона о независимом аудите, Закона о государственном бюджете, Закона об управлении государственными активами и их использовании, Закона о налоговом управлении и Закона о национальном резерве. Они также предложили разработать пересмотренный Закон о промульгации правовых документов.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Министерство финансов тщательно изучить все соответствующие отзывы и продолжить работу с соответствующими агентствами и подразделениями по доработке законопроектов. Цель состоит в том, чтобы представить их на заседание правительства по законодательству, запланированное на конец этого месяца.

Министерству юстиции было поручено собрать отзывы по итогам совещания и оперативно поработать с соответствующими министерствами и ведомствами для изучения и доработки предложения по законопроекту о промульгации юридических документов. Предложение будет представлено правительству на предстоящем заседании по законодательству.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Международная гуманитарная помощь поступает в поддержку пострадавших от наводнения во Вьетнаме

Международная гуманитарная помощь поступает в поддержку пострадавших от наводнения во Вьетнаме

Вечером 11 сентября в международном аэропорту Нойбай в Ханое приземлился первый груз помощи для пострадавших от наводнения от правительства Австралии, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и наводнений Вьетнама (VDDMA) при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов.
ПОДРОБНЕЕ

Top