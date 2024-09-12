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Премьер-министр провел совещание по законодательству, направленному на устранение препятствий и проложение пути к устойчивому развитию
Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Министерство финансов тщательно изучить все соответствующие отзывы и продолжить работу с соответствующими агентствами и подразделениями по доработке законопроектов. Цель состоит в том, чтобы представить их на заседание правительства по законодательству, запланированное на конец этого месяца.
Министерству юстиции было поручено собрать отзывы по итогам совещания и оперативно поработать с соответствующими министерствами и ведомствами для изучения и доработки предложения по законопроекту о промульгации юридических документов. Предложение будет представлено правительству на предстоящем заседании по законодательству.