НОВОСТИ
Премьер-министр провёл рабочую встречу с Центральной военной комиссией и МНО по вопросам оборонной промышленности
После заслушивания докладов руководства МНО и Главного управления оборонной промышленности о результатах руководства, директив и реализации задач по развитию оборонной промышленности, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил и высоко оценил выдающиеся результаты и достижения МНО и Главного управления оборонной промышленности за первые девять месяцев 2025 года.
Анализируя контекст и ситуацию, Премьер-министр дал указание активизировать исследования и внедрение научно-технических достижений для развития оборонной промышленности, внося тем самым вклад в дело строительства и защиты Социалистической Республики Вьетнам.