НОВОСТИ

Премьер-министр провёл рабочую встречу с Центральной военной комиссией и МНО по вопросам оборонной промышленности

Днём 27 сентября член Политбюро, Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тьинь провёл рабочую встречу с руководством Центральной военной комиссии и Министерства национальной обороны (МНО) по вопросам оборонной промышленности.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл рабочую встречу с Центральной военной комиссией и МНО по вопросам развития оборонной промышленности. Фото: ВИА  
На рабочей встречи присутствовали: член Политбюро, Министр национальной обороны, генерал армии Фан Ван Зянг; секретарь Центрального комитета партии, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ле Хоай Чунг; заместитель Премьер-министра Буй Тхань Шон; министры и руководители министерств: обороны, внутренних дел, науки и технологий, промышленности и торговли, юстиции, финансов; министр, руководитель Канцелярии Правительства; председатель Государственного банка Вьетнама; президент Академии наук и технологий Вьетнама.

После заслушивания докладов руководства МНО и Главного управления оборонной промышленности о результатах руководства, директив и реализации задач по развитию оборонной промышленности, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил и высоко оценил выдающиеся результаты и достижения МНО и Главного управления оборонной промышленности за первые девять месяцев 2025 года.

Анализируя контекст и ситуацию, Премьер-министр дал указание активизировать исследования и внедрение научно-технических достижений для развития оборонной промышленности, внося тем самым вклад в дело строительства и защиты Социалистической Республики Вьетнам.

ИЖВ/ВИА

