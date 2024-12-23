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Премьер-министр провел рабочее совещание с постоянным бюро парткома провинции Лаокай
Экономический рост ВРВП провинции в 2024 году оценивается в 7,38%, что выше общего темпа роста по всей стране. ВРВП на душу населения оценивается в 97,5 млн на человека в год, что на 8,9 млн донгов больше, чем в 2023 году, и составляет 80% от среднего показателя по стране. Экономический масштаб провинции оценивается в 78 триллионов донгов (3,06 миллиарда долларов США), занимая 44-е место среди 63 провинций и городов центрального подчинения страны.
Несмотря на то, что сельскохозяйственное, лесное и рыбное производство пострадало от шторма № 3, основные задачи были выполнены. Промышленное производство находится на подъеме. Коммерческая деятельность оживилась, общий объем розничных продаж товаров и услуг вырос на 9,65% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Число туристов, посетивших провинцию, резко возросло и составило 7,8 миллиона человек, что на 8% больше, чем за тот же период прошлого года. Общая стоимость импорта-экспорта через пограничные пункты пропуска за весь год оценивается в 3,62 миллиарда долларов США, что на 68% больше, чем в 2023 году.
Наряду с этим Лаокай неизменно входит в группу провинций с высоким уровнем освоения средств в стране, который, по оценкам, достигнет 100% от плана в 2024 году. Доходы государственного бюджета оцениваются в 12,8 трлн донгов за весь год, что составляет 139,5% от сметы центрального бюджета и 135,9% по сравнению с 2023 годом.
Были обеспечены национальная оборона, безопасность, порядок и социальная защищенность, а также развитие международных отношений. Работе по созданию партийной и политической системы уделялось должное внимание, в то время как многие стратегии, направленные на обеспечение социальной безопасности и социального обеспечения, были эффективно реализованы.
Решительно ведется работа по ликвидации временных, ветхих и пострадавших от шторма № 3 домов, и к концу июня 2025 года в провинции не останется ни одного временного или ветхого дома, что на 6 месяцев раньше срока, установленного премьер-министром. Общее количество домов, нуждающихся в поддержке в период 2024-2025 годов, составляет 11 024, из которых на сегодняшний день завершено около 5 397, что составляет 50% от плана.
Завершая рабочее заседание, премьер-министр Фам Минь Тьинь признал и высоко оценил достижения в области социально-экономического развития, которых добились партийная организация, администрация и народ провинции Лаокай, внеся свой вклад в общие достижения всей страны: все 15 целей социально-экономического развития достигнуты и перевыполнены, особенно в условиях, когда провинция сталкивается со многими трудностями и проблемами, особенно вызванными стихийными бедствиями и эпидемиями.
Выделяя ключевые аспекты местоположения, роли, потенциала и преимуществ провинции Лаокай, он подчеркнул такие факторы, как протяженная граница с Китаем, наличие всех видов транспорта — редкое преимущество для горных провинций, статус экономического и внешнеполитического центра на экономическом коридоре Куньмин — Лаокай — Ханой — Хайфон — Куангнинь, а также её роль как связующего звена между Китаем и АСЕАН. Лаокай также славится множеством известных природных пейзажей и туристических достопримечательностей, а также богатым и уникальным наследием материальной и нематериальной культуры. По его словам, обладая большим потенциалом, сравнительными преимуществами и выдающимися возможностями, а также богатыми ресурсами, Лаокай имеет все «уникальные» благоприятные условия для превращения в полюс роста северного приграничного региона и всей страны, став центром, связывающим экономическую торговлю между Вьетнамом и странами АСЕАН с юго-западным регионом Китая.
Глава правительства отметил, что наряду с концентрацией внимания на подведении итогов выполнения резолюции № 18-NQ/TW ЦК КПВ 12-го созыва, провинция Лаокай должна тщательно усвоить резолюции и заключения партии и государства, разработать конкретные планы действий и программы, чтобы стремиться к росту ВРВП более чем на 10% в 2025 году и в последующее время, создавая импульс, позицию и силу для нового срока полномочий.
В частности, приоритет должен быть отдан росту, обновлению традиционных драйверов роста, таких как экспорт, инвестиции, потребление; в то же время необходимо продвигать новые драйверы роста, такие как наука и технологии, инновации, «зеленая» трансформация, циркулярная экономика, экономика знаний, цифровая трансформация, особенно новые отрасли, такие как искусственный интеллект, большие данные, облачные вычисления и Интернет вещей, предложил он.
Обращаясь к провинции Лаокай он просил разработать механизмы и политику мобилизации всех ресурсов для развития, повысить эффективность привлечения и использования инвестиционного капитала, особенно капитала ПИИ и государственно-частного партнерства, сосредоточиться на превращении Лаокая в центр экономических торговых связей между Вьетнамом и странами АСЕАН с юго-западным регионом Китая. Премьер-министр отметил, что Лаокай должен продолжать завершать строительство внутрипровинциальных, национальных и международных транспортных маршрутов, а также ликвидацию временных и ветхих домов по всей провинции и построить социальное жилье, и довести уровень бедности до самого низкого уровня, создав основу для отсутствия бедных домохозяйств к 2030 году.