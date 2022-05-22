Премьер-министр провел онлайн-встречу с избирателями в Кантхо

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на онлайн-встрече с избирателями в Кантхо. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел онлайн-встречу с избирателями в девяти районах города Кантхо в дельте Меконга 21 мая в преддверии третьей сессии Национального собрания 15-го созыва.

Присутствовавшие на мероприятии избиратели выразили свое одобрение решительным и эффективным мерам правительства по профилактике и борьбе с COVID-19, а также социально-экономическому восстановлению и развитию страны.

Они предложили правительству продолжить разработку политики поддержки предприятий и фермеров в Кантхо, пострадавших от пандемии COVID-19 и стихийных бедствий; а также приоритетную политику для привлечения инвестиций, строительства дорожной и ирригационной инфраструктуры, и центра здравоохранения, который соответствует положению Кантхо как центра региона дельты Меконга.

Выступая на встрече, премьер-министр Тьинь поблагодарил избирателей за их откровенные, искренние и ответственные мнения.

Он отметил, что резолюция Политбюро 13-NQ/TW, посвященная дельте Меконга, разъяснила важность региона и Кантхо как центра дельты. Соответственно, среднесрочный план государственных инвестиций отдает приоритет региону.

Глава правительства попросил власти Кантхо активно реализовывать как ближайшие, так и долгосрочные задачи, сосредоточив внимание на борьбе с пандемией; развитии транспортной и социальной инфраструктуры; завершении транспортных проектов, связывающих регион; развитии промышленных парков, учебных центров и научно-исследовательских институтов, среди прочего.

Он предложил городу продолжить принимать меры по привлечению качественных человеческих ресурсов для укрепления своих позиций как центра здравоохранения, науки, технологий, стартапов, инноваций и обучения в регионе.

Премьер-министр Тьинь сказал, что правительство и премьер-министр будут сопровождать городской партийный комитет и делегацию НС, власти и население Кантхо для успешного выполнения поставленных задач и планов.



