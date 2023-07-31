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Премьер-министр провел общенациональную телеконференцию по реорганизации административных единиц на уездном и общинном уровня

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел 31 июля общенациональную телеконференцию по вопросу реорганизации административных единиц на уездном и общинном уровнях на период 2023-2030 гг.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на мероприятии. Фото: ВИА  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел 31 июля общенациональную телеконференцию по вопросу реорганизации административных единиц на уездном и общинном уровнях на период 2023-2030 гг.

Выступая на мероприятии, премьер-министр Тьинь отметил, что реорганизация административных единиц на уездном и общинном уровнях необходима для упорядочения административного аппарата, повышения эффективности и результативности государственного управления, создания удобств для населения и бизнеса.

Он добавил, что такая реорганизации может привести к путанице в работе административных единиц и негативно сказаться на населении и предприятиях. Поэтому министерствам и ведомствам следует направлять работу гибким и подходящим образом, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование административного аппарата.

Премьер-министр также потребовал, чтобы секторы и населенные пункты делились опытом и извлеченными уроками в ходе работы, предвидели возможные проблемы и предлагали соответствующие решения для них в процессе их реализации.

На мероприятии делегаты были проинформированы о содержании Резолюции № 37-NQ/TW, Заключения № 48-KL/TW, Резолюции № 595/NQ-UBTVQH15, Резолюции № 35/2023/UBTVQH15, Резолюции № Решение 117/NQ-CP о реорганизации административных единиц на уездном и общинном уровнях.

Им также даны рекомендации по шагам, связанным с реорганизацией административных единиц на уездном и общинном уровнях, включая корректировки и дополнения в планировании и административных границах, финансовом управлении, кадровом обеспечении и т.д.

ВИА/ИЖВ

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