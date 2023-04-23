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Премьер-министр провел заседание с министерствами и отраслями по вопросам кредита и банковского дела

22 апреля в здании Правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь провел заседание с Государственным банком Вьетнама, Министерством финансов и Министерством юстиции, чтобы рассмотреть и способствовать немедленному изданию двух важных циркуляров.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает с речью. Фото: ВИА  
22 апреля в здании Правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь провел заседание с Государственным банком Вьетнама, Министерством финансов и Министерством юстиции, чтобы рассмотреть и способствовать немедленному изданию двух важных циркуляров.

Касаясь проекта Циркуляра, регулирующего реструктуризацию долга, отсрочку долга и неперевод групп долга, премьер-министр предложил Госбанку продолжить совершенствовать проект в направлении рассмотрения вопроса о расширении разряда должников и продлении подходящего времени взыскания долга, в то же время разработать инструменты проверки, мониторинга и контроля и усилить децентрализацию для повышения ответственности кредитных учреждений и своевременного, гибкого и эффективного политического реагирования.

В отношении проекта Циркуляра о внесении изменений и дополнений в ряд статей Циркуляра №16/2021/TT-NHNN, определяющего покупку и продажу корпоративных облигаций кредитными организациями и филиалами иностранных банков, премьер-министр поручил разработать поддержку рынка корпоративных облигаций для повышения доверия рынка и в направлении предоставления кредитным учреждениям возможности сразу выкупать корпоративные облигации, и в то же время создать кредитным учреждениям более благоприятные условия для инвестирования и кредитования корпоративных облигаций с целью увеличения предложения, повышения ликвидности и развития рынка на безопасной и эффективной основе.

Кроме того, на заседании премьер-министр также предложил, чтобы Государственный банк продолжил давать банкам указание на снижение процентных ставок надлежащим образом для поддержки населения и предприятий, срочно выполнить задачи, поставленные в Резолюции Правительства №33/NQ-CP по ряду решений по снятию и содействию безопасному, здоровому и устойчивому развитию рынка недвижимости...

ИЖВ/ВИА

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