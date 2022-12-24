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НОВОСТИ

Премьер-министр провел заседание руководящего комитета по профилактике и борьбе с COVID-19

23 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь провел телеконференцию Национального руководящего комитета по профилактике и борьбе с COVID-19 с руководителями 63 провинций и городов центрального подчинения.
На конференции председательствовал премьер-министр Фам Минь Тьинь. Фото: ВИА
Конференция направлена на рассмотрение вопросов профилактики и борьбы с COVID-19 и задач по борьбе с пандемией и другими инфекционными заболеваниями в новогодние праздники, чтобы «никого не оставить позади».

По данным комитета, по состоянию на 19 декабря во Вьетнаме зарегистрировано более 11,5 млн случаев заражения COVID-19. От болезни выздоровели более 10,6 млн пациентов, более 43.100 человек скончались.

За последние 30 дней было зарегистрировано 12.008 новых случаев заражения, что на 23,5% меньше, чем 30 днями ранее.

По состоянию на 18 декабря Вьетнам ввел более 265 миллионов вакцин против COVID-19. 100% людей в возрасте от 12 лет получили первые две дозы вакцины.

Доля лиц старше 18 лет, получивших третью и четвертую дозы, достигла 80% и 86,8% соответственно.

Около 92,3% детей в возрасте от 9 до 12 лет получили первую дозу. Вторую дозу получили 72% детей в возрасте от 9 до 12 лет.

Государственные учреждения и местные органы выделили 87 трлн донгов на поддержку 55,68 млн человек и почти 1 млн работодателей, столкнувшихся с трудностями из-за пандемии COVID-19.

Что касается реализации Постановления премьер-министра № 08/2022/QD-TTg о поддержке работников пособием для аренды жилья, то к 30 ноября населенные пункты выделили более 3,74 триллиона донгов на эту цель.

Руководящий комитет предсказал, что пандемия усложнится новыми вариантами вируса. В частности, сезонные изменения вызовут больше респираторных заболеваний, что приведет к одновременному возникновению различных вспышек.

Новогодний сезон предполагает высокую интенсивность поездок, что также создаст благоприятные условия для распространения болезней, особенно среди детей и пожилых людей с сопутствующими заболеваниями.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил участникам конференции высказать свои комментарии о лечении и вакцинации от COVID-19, особенно для детей, а также о проблемах, которые необходимо решить руководящему комитету.

ВИА/ИЖВ

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