Премьер-министр провёл диалог с японским бизнесом в целях углубления экономических связей

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встречается с руководителями японских компаний. (Фото: ВИА)

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал японские предприятия и впредь сохранять доверие к Вьетнаму, председательствуя 21 марта в Ханое на диалоге с японскими компаниями.

Он подчеркнул, что этот диалог отражает высокую оценку, которую правительство Вьетнама придаёт сотрудничеству с Японией и успехам японских предприятий во Вьетнаме, вносящих вклад в процветание обеих стран.

Он вновь подтвердил, что всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Вьетнамом и Японией во имя мира и процветания в Азии и во всём мире продолжает динамично развиваться, при этом экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество остаётся одной из его ключевых опор. Япония по-прежнему остаётся одним из ведущих экономических партнёров Вьетнама, занимая первое место по сотрудничеству в сфере официальной помощи в целях развития (ОПР) и трудовых ресурсов, третье - по объёму инвестиций и четвёртое - по торговле и туризму.

От имени правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил высокую оценку и искреннюю признательность японским предприятиям за их практический и эффективный вклад в развитие Вьетнама и укрепление дружбы между двумя странами.

Он выразил надежду, что японские предприятия, обладая опытом, ресурсами и прочной репутацией, окажут Вьетнаму поддержку в привлечении перераспределяющихся инвестиционных потоков и устойчивого «зелёного» финансирования, включая такие инициативы, как Азиатское сообщество с нулевыми выбросами (AZEC), а также источников финансирования в сфере науки, технологий и инноваций и ОПР для реализации ключевых инфраструктурных проектов, таких как строительство 2-й линии метро Ханоя.

Вьетнам отдаёт приоритет привлечению инвестиционных проектов, ориентированных на качество, эффективность, передовые технологии и защиту окружающей среды, особенно в таких сферах, как «зелёная», цифровая, циркулярная и экономика знаний; наука и технологии, инновации, электронные компоненты и электромобили; производство полупроводников, новые источники энергии, такие как водород, а также возобновляемая энергетика.